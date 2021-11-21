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Загадочная кнопка - не единственная: Что лежит на столе у Путина - закулисье переговоров

21 ноября 2021, 18:30  •  71 • Политика
В репортаже на одном из федеральных каналов показали закулисье переговоров русского лидера с президентом Узбекистана. На кадрах видно, что лежит на столе у Владимира Путина. Загадочная кнопка - не единственное, что можно заметить.
В программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" показали закулисье переговоров между президентом нашей страны Владимиром Путиным и его коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Встреча проходила в приёмной русского лидера. Внимание в репортаже привлекла красная кнопка, которая размещается на столе переговоров.
В передаче пояснили, что она необходима для того, чтобы глава государства при необходимости мог вызвать помощника и попросить принести чай для себя и иностранного гостя.
Помимо кнопки, на кадрах можно заметить, что на поверхности также располагается белая папка с государственной символикой России.
В репортаже подчёркивается, что таким образом стол готовят к длительным переговорам. Судя по всему, внутри папки находятся материалы с информацией, которая может понадобиться в ходе обсуждения.

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