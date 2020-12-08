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Загадочная эпидемия в Индии: госпитализировано более 350 человек. Главный симптом - пена у рта

08 декабря 2020, 22:25  •  56 • В мире
В Индии зафиксирована вспышка загадочного заболевания непонятного происхождения - в больницах уже больше 350 человек, один скончался. Медики в панике пытаются установить причину болезни, но пока безрезультатно.
Более 350 жителей Индии госпитализировано с симптомами неизвестной болезни: их поражают внезапные обмороки, пациенты жалуются на головокружение и дрожь, у многих изо рта идёт пена. Одного больного спасти не смогли - он скончался.
Пока врачи разводят руками: причину заболевания установить не удаётся. Выяснять обстоятельства новой эпидемии будут специалисты из Института медицинских наук.
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