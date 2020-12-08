Загадочная эпидемия в Индии: госпитализировано более 350 человек. Главный симптом - пена у рта

Более 350 жителей Индии госпитализировано с симптомами неизвестной болезни: их поражают внезапные обмороки, пациенты жалуются на головокружение и дрожь, у многих изо рта идёт пена. Одного больного спасти не смогли - он скончался.

Пока врачи разводят руками: причину заболевания установить не удаётся. Выяснять обстоятельства новой эпидемии будут специалисты из Института медицинских наук.