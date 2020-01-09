Загадочная болезнь в Китае прогрессирует: Семеро в критическом состоянии. Лекарства пока нет

Ранее стало известно, что в китайском городе Ухани произошла странная вспышка вирусной пневмонии. Болезнь прогрессирует - счёт заболевших идёт уже на десятки человек. По последним данным, их 59. И, как сообщает The Wall Street Journal, семеро находятся в критическом состоянии.

Причины загадочного заболевания до недавнего времени были неизвестны. Однако китайским учёным удалось-таки до них докопаться. Исследователи, изучающие внезапную вспышку вирусной пневмонии, выяснили, что всему виной новый штамм коронавируса.

Лекарства, вакцины от него пока ещё нет.

"По словам людей, знакомых с результатами исследования, новый коронавирус был генетически секвенирован из образца от одного пациента и впоследствии обнаружен у некоторых других, пострадавших в городе Ухани", - отмечает издание.

Учёные сделали своё предположение о том, как распространяется новый коронавирус. В частности, указывается, что пока не было ни одного зафиксированного случая передачи вируса от человека к человеку. Заболеть же можно, как предполагается, через морепродукты, а также при контакте с животными.