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Загадочная болезнь в Китае прогрессирует: Семеро в критическом состоянии. Лекарства пока нет
09 января 2020, 20:09 • 47 • В мире
WSJ сообщила о том, что китайские учёные, изучая внезапную вспышку пневмонии в КНР, обнаружили новый штамм коронавируса. Судя по количеству заболевших, загадочная болезнь в Китае только прогрессирует. Сообщается, что семеро пострадавших от неё находятся в критическом состоянии. И лекарства от нового вида коронавируса пока нет.
Ранее стало известно, что в китайском городе Ухани произошла странная вспышка вирусной пневмонии. Болезнь прогрессирует - счёт заболевших идёт уже на десятки человек. По последним данным, их 59. И, как сообщает The Wall Street Journal, семеро находятся в критическом состоянии.
Причины загадочного заболевания до недавнего времени были неизвестны. Однако китайским учёным удалось-таки до них докопаться. Исследователи, изучающие внезапную вспышку вирусной пневмонии, выяснили, что всему виной новый штамм коронавируса.
Лекарства, вакцины от него пока ещё нет.
"По словам людей, знакомых с результатами исследования, новый коронавирус был генетически секвенирован из образца от одного пациента и впоследствии обнаружен у некоторых других, пострадавших в городе Ухани", - отмечает издание.
Учёные сделали своё предположение о том, как распространяется новый коронавирус. В частности, указывается, что пока не было ни одного зафиксированного случая передачи вируса от человека к человеку. Заболеть же можно, как предполагается, через морепродукты, а также при контакте с животными.
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