Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва о...
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премь...
Главная / Политика

Загадки крушения Boeing в Иране: Секретный груз и потерю связи оценил Коротченко

13 июля 2020, 11:00  •  35 • Политика
Секретный груз и потерю связи при крушении Boeing в Иране оценил в беседе с Царьградом Игорь Коротченко. Эксперт подчеркнул: после признания Тегерана вопрос закрыт.
Иран раскрыл все детали расследования о сбитом украинском Boeing. Причиной трагедии стала "человеческая ошибка". В опубликованном дополнительном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвящённом расследованию авиакатастрофы, указано, что комплекс ПВО, сбивший по ошибке украинский самолёт в январе, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещён.
Перемещение комплекса привело к изменению его географического положения и направления. Уточняется, что "после перемещения не была выполнена перенастройка". Из-за неправильных настроек система ПВО по ошибке приняла лайнер за вражеский объект, который двигался с юго-западного направления в сторону Тегерана. При этом на самом деле самолёт вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней, сообщило радио Sputnik.
Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Царьградом отметил, что выводы Ирана ставят точку в обсуждении трагедии со сбитым самолётом. И все конспирологические версии теперь просто не имеют смысла. Как известно, украинский самолёт был сбит вскоре после убийства генерала Касема Сулеймани американцами. Иран ожидал ударов и по своей территории. Однако даже после того как иранская сторона признала свою вину, одним из главных вопросов оставалась потеря связи с самолётом. Кроме того, были слухи о некоем британском грузе на борту. Коротченко подчёркнул:
"Я думаю, это всё конспирология, не имеющая ничего общего с действительностью. Речь идёт об ошибке в условиях острого информационного цейтнота и ожидания удара американских крылатых ракет. Речь идёт об ошибке оператора, соответственно, иранского зенитно-ракетного комплекса, который принял неправильное решение. Иран официально признал свою вину. Вопрос закрыт. Были бы проблемы со связью - Иран бы требовал расследовать, было ли радиоэлектронное подавление со стороны каких-либо третьих объектов системы связи. Я что-то не помню такого. Иран официально признал свою вину, всё. Всё остальное - конспирология", - уверен эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
13 июля 2020, 01:00
"Люди будут шокированы": На Запад сбежали китайские учёные из Уханя
13 июля 2020, 03:00
"С Крымом не связано": Путин назвал истинную причину разлада между Россией и Украиной
13 июля 2020, 04:00
Пушков уличил Ницой в создании выдуманной истории Украины
13 июля 2020, 03:00
"Это священная тема": Стало известно, что коробит Путина в словах Зеленского
13 июля 2020, 05:00
Германия решила ударить санкциями по России за "кибератаку"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июля 2020, 23:00
"Ты смотришь, Путин?": Британцы решили напугать президента России, но лишь рассмешили своих же
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
09 июля 2020, 00:00
Биологическое оружие? Всё намного проще: В Казахстане раскрыли причину второй волны коронавируса
08 июля 2020, 09:00
У Америки есть план перестройки. Он страшен
11 июля 2020, 02:00
Случайная находка заставила потерять дар речи семью в США. В дырке их дома оказался "демон"
07 июля 2020, 16:00
Русские "проспали" нападение на Украину: "Захватили уже или перенесли на четверг?"
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощном ответе России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.