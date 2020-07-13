Загадки крушения Boeing в Иране: Секретный груз и потерю связи оценил Коротченко

Иран раскрыл все детали расследования о сбитом украинском Boeing. Причиной трагедии стала "человеческая ошибка". В опубликованном дополнительном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвящённом расследованию авиакатастрофы, указано, что комплекс ПВО, сбивший по ошибке украинский самолёт в январе, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещён.

Перемещение комплекса привело к изменению его географического положения и направления. Уточняется, что "после перемещения не была выполнена перенастройка". Из-за неправильных настроек система ПВО по ошибке приняла лайнер за вражеский объект, который двигался с юго-западного направления в сторону Тегерана. При этом на самом деле самолёт вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней, сообщило радио Sputnik.

Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Царьградом отметил, что выводы Ирана ставят точку в обсуждении трагедии со сбитым самолётом. И все конспирологические версии теперь просто не имеют смысла. Как известно, украинский самолёт был сбит вскоре после убийства генерала Касема Сулеймани американцами. Иран ожидал ударов и по своей территории. Однако даже после того как иранская сторона признала свою вину, одним из главных вопросов оставалась потеря связи с самолётом. Кроме того, были слухи о некоем британском грузе на борту. Коротченко подчёркнул:

"Я думаю, это всё конспирология, не имеющая ничего общего с действительностью. Речь идёт об ошибке в условиях острого информационного цейтнота и ожидания удара американских крылатых ракет. Речь идёт об ошибке оператора, соответственно, иранского зенитно-ракетного комплекса, который принял неправильное решение. Иран официально признал свою вину. Вопрос закрыт. Были бы проблемы со связью - Иран бы требовал расследовать, было ли радиоэлектронное подавление со стороны каких-либо третьих объектов системы связи. Я что-то не помню такого. Иран официально признал свою вину, всё. Всё остальное - конспирология", - уверен эксперт.