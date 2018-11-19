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Загадки больше нет: Исчезнувшая аргентинская подлодка обнаружена
19 ноября 2018, 18:39 • 60 • В мире
ВМС Аргентины обнародовали фотографии затонувшей год назад подводной лодки «Сан-Хуан». По ним видно, что в ноябре 2017 года на подлодке произошёл мощный взрыв
Автор:
Покровский Александр
Экипаж не мучился: судя по глубине, на которой лежит дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» (San Juan) - 907 метров – корабль затонул быстро, и на глубине метров 300 корпус лодки просто схлопнулся под воздействием давления воды. Этим же обстоятельством, по мнению специалистов, скорее всего, и объясняется хлопок, который долго время принимали за звук взрыва. Впрочем, не исключено, что взрыв на лодке тоже был: судя по фотографиям, полученным подводным роботом компании Ocean Infinity и размещённым на официальном аккаунте Военно-морских сил Аргентины в Twitter, обломки лодки валяются на дне моря на удалении 80–100 метров. Отдельно также лежит винт.
Авария нарастала лавинообразно
Как сообщается, у ВМС Аргентины нет ни технической, ни финансовой возможности для подъёма обломков корабля. Поэтому сейчас многие специалисты и эксперты заняты реконструированием того, что произошло на «Сан-Хуане», чтобы определить истинные причины трагедии. В ней, напомним, погибли 44 человека, в том числе очень ценные специалисты из подводного спецназа, а также первая в Аргентине женщина-подводник.
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