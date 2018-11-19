Загадки больше нет: Исчезнувшая аргентинская подлодка обнаружена

Автор:

Покровский Александр

Экипаж не мучился: судя по глубине, на которой лежит дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» (San Juan) - 907 метров – корабль затонул быстро, и на глубине метров 300 корпус лодки просто схлопнулся под воздействием давления воды. Этим же обстоятельством, по мнению специалистов, скорее всего, и объясняется хлопок, который долго время принимали за звук взрыва. Впрочем, не исключено, что взрыв на лодке тоже был: судя по фотографиям, полученным подводным роботом компании Ocean Infinity и размещённым на официальном аккаунте Военно-морских сил Аргентины в Twitter, обломки лодки валяются на дне моря на удалении 80–100 метров. Отдельно также лежит винт.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018 г.

Авария нарастала лавинообразно

Как сообщается, у ВМС Аргентины нет ни технической, ни финансовой возможности для подъёма обломков корабля. Поэтому сейчас многие специалисты и эксперты заняты реконструированием того, что произошло на «Сан-Хуане», чтобы определить истинные причины трагедии. В ней, напомним, погибли 44 человека, в том числе очень ценные специалисты из подводного спецназа, а также первая в Аргентине женщина-подводник.