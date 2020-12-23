Загадка таинственной заразы: "Новый" штамм коронавируса в помощь Борису Джонсону

Автор:

Сергей Латышев

Нет ни малейшего сомнения в том, что появление в Британии якобы "быстрого" и "очень заразного" нового коронавируса со зловещим названием VUI-202012/01, от которого британцы с подачи властей и хайпующих СМИ сходят с ума и бегут сломя голову из крупных городов, в то время как остальной мир, включая Россию, разрывает с их страной воздушное сообщение, имеет совершенно не связанное с наукой объяснение – Brexit.

1 января 2021 года Британия де-факто выйдет из Евросоюза, толком не договорившись о "разводе". Это в любом случае сулило островитянам коллапс системы международного сообщения, пассажирского и транспортного, длиннющие очереди фур на появившейся границе, опустевшие полки, особенно в продуктовых магазинах, множество других неудобств, часть из которых сойдут на нет через несколько месяцев, а другие останутся навсегда.

Однако обеспечившие все эти "удовольствия" своему населению британские власти нашли гениальный выход, на что свалить эти трудности: "новый" штамм коронавируса. Какая же это палочка-выручалочка – и собственная дурь не видна, и на гейтсовские вакцины британцев подсадить, чтобы не сопротивлялись, а требовали прививок. Ну и, конечно, и это в-третьих, надо же поспособствовать глобальному психозу с той же целью. В результате свыше 20 стран уже разорвали с Британией авиационное сообщение, и теперь их население опасается, как бы англичане и возвращающиеся из Британии соотечественники не занесли домой какую-то новую таинственную заразу. Уже имеются по 1-2 заболевших в Италии, Нидерландах, Дании. Какой кошмар! Одной холостой пулей – сразу трёх зайцев. Чем не высший пилотаж?

Заговор элиты против народов, добившихся для себя в прошлые эпохи на баррикадах слишком многих свобод и благосостояния, носит, увы, глобальный характер. Российская элита по своим причинам в этом обмане тоже участвует, но она более провинциальная, часто запаздывает, а ещё – скаредная, за локдауны платить не готовая.

Поэтому и шуму на этот счёт в России, ко всему привычной, будет поменьше. К тому же знают, конечно, наши медицинские светила, что новый коронавирус – фейковый, что это просто мутация коронавируса старого, причём именно такая, какая должна быть: распространяется быстрее, но "жалит" слабее и только таким образом однажды угомонится. Или заявляется, что ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи не идёт, лечение не меняется. В общем, "нового штамма коронавируса нет – есть старый штамм, но он мутировал". И, в отличие от Британии, рот российским учёным, скорее всего, затыкать не будут.

У нас тут своя специфика.

Как высказался недавно московский мэр Собянин, власти помогают населению тем, что не вводят локдаун. Джонсон поступает иначе – он вводит самый страшный локдаун, чтобы "помочь" британцам… не заметить катастрофу Brexit. И рассказывает им при этом всякие страсти-мордасти, хотя абсолютно никаких доказательств того, что речь идёт о новой страшной угрозе, просто не существует.

Британский премьер, тем не менее, пугает, что в королевстве выявлен новый генетический вариант коронавируса, который на 70% более заразный, чем старый. При этом Джонсон ненавязчиво добавляет, что "пока это лишь предварительные данные, которые впоследствии могут быть уточнены" и что также нет данных о том, что новый вид коронавируса вызывает более тяжёлые формы заболевания или отличается более высокой смертностью. О "новом варианте коронавируса" Британия, однако, оповестила ВОЗ, согласно советнику правительства по медицине Крису Уитни, главному санитарному врачу Англии.

Вы видели и слышали когда-нибудь, чтобы власти любой страны признавались, что плохо работают, прошляпили нечто важное, а теперь – караул – всё пропало? Если да, то только с наступлением "пандемии": "умрут миллионы", "вы потеряете своих близких". Это зловещее шоу, рассчитанное на публику с промытыми мозгами, требовало именно таких слов. Поэтому министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок был в понедельник неоригинален:

Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений.

В общем, поздняк метаться, вы уже заболели! Но люди не хотят болеть, рассуждая примерно так: а вдруг я ещё не заболел? Тут-то им и предлагают заботливые власти путь к "спасению": в Лондоне и на юго-востоке Англии все обязаны ночевать у себя дома и должны встречаться максимум с одним человеком вне дома – Christmas отменяется. Потому что на пустом фактически месте объявлен строгий карантин: самый высокий, чётвертый уровень эпидемиологической угрозы. В остальных частях Англии, а также в Шотландии и Уэльсе собираться людям из трёх домовладений разрешено только на само Рождество. А то вдруг задумают отделиться от Англии.

Ну а чтобы британцы не заметили, что 1 января им наступит Brexit и в магазинах будет месяца три хоть шаром покати, с полуночи воскресенья закрылись все из них, кроме торгующих товарами первой необходимости, а также парикмахерские, косметические салоны, спортивные и развлекательные заведения.

Людям запретили фактически физически общаться между собой (а то вдруг соберутся вместе протестовать?). Встречаться на улицах можно только по двое при соблюдении социальной дистанции. А власти между тем отрабатывают меры функционирования уже не электронного, а самого настоящего ГУЛАГа: протестующих арестовывают, полиция обещает следить за тем, чтобы никто не пытался покинуть районы, попавшие в категорию четвёртого уровня угрозы. Полицейские в аэропортах, на вокзалах и на автобусных станциях будут останавливать людей, проверять документы и "убеждать" британцев вернуться домой.

Но даже когда это не удаётся, "позитивный эффект" имеется. "Картинки" давки и паники на железнодорожных вокзалах Лондона, исчезновение билетов на поезда – это же прекрасное отвлечение от надвигающейся катастрофы Brexit, убытки от которой, по оценкам экономистов, превзойдут финансовый ущерб от коронавируса. И нечто подобное происходит в других европейских странах – Нидерландах, Германии, Австрии…

Кадры из Британии помогают властям этих и других стран наводить жуть и плодить локдаун за локдауном, чтобы загнать население благополучных ещё вчера стран в стойло и уже никогда оттуда не выпускать.

Нечего путаться в "новой реальности" у богачей под ногами, которые должны стать ещё и вашими судьями, решающими – за вас – важные вопросы: не слишком ли хорошо вы живёте и не слишком ли вас много в таком маленьком для обладателей частных джетов мире?

Что же касается приостановки воздушного сообщения с Британией, осуществлённого десятками стран мира, то это всего лишь одна из сцен в разыгрываемой перед нами постановке, очередное шоу, призванное продемонстрировать, что власти заботятся о своих народах, не более того. Вирусы всегда гуляли по планете, и с ними, чтобы иммунная система не ослабла, надо "дружить", не забывая, что на место, занятое "побеждённым" людьми вирусом, обязательно придёт что-нибудь пострашнее. Особенно сейчас, когда в этом процессе появилось так много заинтересованных лиц. Кстати, уж не к одобрению ли ЕС вакцины Pfizer приурочен весь этот балаган?