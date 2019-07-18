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Загадка "исчезнувшего" танкера ОАЭ раскрыта: Иран показал на видео захват корабля

18 июля 2019, 21:39  •  39 • Политика
Иран объявил о задержании танкера ОАЭ с контрабандой в Персидском заливе, который "исчез" в воскресенье в Ормузском проливе. Опубликовано видео захвата судна.
Иран обнародовал видео задержания иностранного танкера, который, как утверждается, перевозил контрабандное топливо. Захват судна осуществил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
На кадрах видно, как иранские военные на двух катерах блокировали движение танкера. Затем бойцы КСИР поднялись на борт танкера и обнаружили там контрабандное топливо. Можно заметить, что задержанное судно называется Riah, чуть ниже надпись PANAMA. Кроме того, отчётливо виден регистрационный номер танкера.
По ним удалось выяснить, что это тот же самый танкер ОАЭ, что исчез в воскресенье во время прохода через Ормузский пролив. Известно, что судно отклонилось от своего курса и перестало передавать данные о своём местоположении.
Тегеран сообщает, что на задержанном судне находилось 12 членов экипажа. Все они взяты под стражу по обвинению в контрабанде топлива.

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