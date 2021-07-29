Загадка об американцах и Путине, поставившая в тупик часть общества

Один из пользователей в Twitter поинтересовался у аудитории, почему американцам так не нравится президент России.

Популярные рассуждения либералов о том, что якобы Путин разваливает Россию, не выдерживают критики. Как отметил один из пользователей Twitter, эта версия не бьётся со стратегией США, которые считают нашу страну приоритетным врагом.

"Если Путин разваливает Россию, то почему его хотят убрать американцы, у которых в доктрине Россия - враг номер один?" - недоуменно замечает блогер.

Интересный вопрос!

А вы что думаете по этому поводу? pic.twitter.com/17F72HqyTL — Вежливые Люди (@vegchelovek) July 29, 2021

Комментатор под ником vegchelovek согласился, что это вполне резонный вопрос, особенно для тех, кто предпочитает во всех проблемах - внутригосударственных и внешнеполитических - видеть руку Кремля.

"Интересный вопрос! А вы что думаете по этому поводу?" - поинтересовался у аудитории vegchelovek.

Однако такая постановка вопроса завела часть аудитории в тупик. Некоторые так и не смогли найти разумных доводов, чем же так неугоден им лидер России.

При этом многие нашли аргументы в пользу того, почему Путин неугоден Штатам.

"У них Ельцин в почёте был, а не Путин. Тот упырь "реформировал" Родину да и задницы в конгрессе лизал, говоря: Боже храни Америку!" - жёстко заметил KrdAleksandr.

"Первый политик после Сталина, который хоть что-то созидает", - добавил jelnino33.

А AlinaSletina добавила, что у США, несмотря на всяческие стратегии, выстраиваемые против нашей страны, "руки коротки, чтобы убрать Путина".