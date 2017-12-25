Загадка Горбачёва: Предатель или реформатор

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25 декабря 1991 года в отставку ушёл первый и последний президент СССР, последний генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачёв

Горбачёв ушел со своего поста почти всеми презираемый, отверженный и политически никому не нужный. На него поспешили, в особенности его же однопартийцы, навесить всех собак — от признания его полным ничтожеством до обвинения в работе на ЦРУ и сознательном развале Советского Союза.

Этот миф по-прежнему активно внедряется коммунистами и в наши дни с одной целью: оправдать позорный крах своей идеологии и своей системы, логическим завершением которой и было правление М. С. Горбачёва.

Хорошо помню, с каким восторгом встретил приход к власти Горбачёва советский народ, который устал от чуть живых старцев из Политбюро, их мёртвых и пустопорожних речей по бумажке о "благе народа", произносимых на фоне всеобщего дефицита.

Появление молодого Горбачёва — ему в 1985 году было всего 54 года (!), — энергичного, говорливого, с чувством юмора, не боявшегося критиковать систему, вдохнуло в советский народ глоток свежего воздуха. Впервые анекдоты в адрес советского вождя носили не издевательский характер, а положительный. Например, про "чукчу", который уверял, что народ Горбачёва не поддерживает, а сам он читать не умеет. «Ты что такое говоришь?» — спрашивали чукчу. А он отвечал:

Чукча сам видел: когда Горбачёв ходит, его никто под руки не поддерживает, он речи не по бумажке читает, а говорит от себя.

Казалось, что страна вступает в новую светлую полосу своего развития. Популярность нового генсека была всеобщей.

Увы! Восторги кончились очень быстро. С каждым годом "перестройки" страна стремительно катилась под откос, а вместе с ней так же стремительно рушилась популярность Горбачёва. Чем больше он взывал к общечеловеческим ценностям, чем больше его приветствовали на Западе, тем больше его не любили в Советском Союзе. Причём не любили вполне справедливо.

Фото: www.globallookpress.com

Прилавки магазинов, и так полупустые при Брежневе, Андропове и Черненко, стали пустые полностью. В стране появились талоны на питание, то есть самые настоящие продуктовые карточки, которых страна не знала со времён войны. Антиалкогольная кампания, действительно крайне нужная в спивающемся СССР, но проведённая по-большевистски, то есть по-идиотски, варварски, с вырубанием виноградников и организацией колоссальных очередей за алкогольной продукцией, вызвала сильное возмущение в народе. Генерального секретаря немедленно окрестили "сокин сын". Всё это происходило на фоне сложившегося мощного сектора "теневой экономики", которая зародилась еще до Горбачёва, при Брежневе (дело директора Елисеевского магазина Соколова, дело Бэллы Бородкиной и др.).

Но самое главное недовольство вызывала внешняя политика Горбачёва, сдача наших позиций перед Западом, односторонние обязательства перед ним, которые вели к подрыву статуса Советского Союза как великой державы.

Кстати, это станет главным, что народ не смог простить Горбачёву и что он не может простить ему до сих пор. Отсюда и возник миф о главной его ответственности за "развал великой страны".

Не отрицая всего того зла, которое случилось с нашей страной в годы правления Горбачёва, стоит отметить следующее. Первое. Союз Советских Социалистических Республик к 1985 году стал не реформируемым и неконкурентоспособным перед Западом. Все истошные крики адептов Ленина и Сталина никак не могут опровергнуть это утверждение. Достаточно было США в начале 1980-х годов резко опустить мировые цены на нефть, и вся "могучая" экономика социализма затрещала по швам.

Партия "Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Путина на предстоящих выборах Экономика СССР уже с середины 70-х строилась из расчёта не на развитие, а на сохранение позиций при огромных расходах, в основном "братской" помощи коммунистическим партиям и "развивающимся странам", выбравшим путь социализма.

Нехватка средств вынуждала советское руководство брать огромные кредиты на Западе. США, контролируя страны Персидского залива, основных поставщиков нефти в тот период, стимулировали падение цен на нефть. СССР, уже набравший кредитов на "победу коммунизма во всем мире", в новой ситуации оказался не в состоянии расплачиваться по ним, не беря новых. А как известно, чем больше кредитов, тем больше процентов.

Годовщина ГКЧП: чем обернулся развал СССР?

При этом ничего своего, что могло бы конкурировать с Западом, кроме оружия, авиации и космических ракет, мы не производили. А Запад в лице США и тогдашнего Евросоюза наложил строгий запрет на покупку у СССР этой продукции. Да, мы ещё вывозили сливочное масло, необработанное дерево и т. д., создавая при этом дополнительный дефицит в стране и ничего не меняя в экономическом положении державы по существу. Запад тем временем наложил запрет и на продажу Советскому Союзу технологий вычислительной техники и электроники, в которой мы очень нуждались.

Фото: www.globallookpress.com

Ко всему этому следует прибавить чудовищную гонку вооружений, в том числе и пресловутую СОИ, которой никогда не существовало, но которой американцы нас искусно пугали. Мы тратили гигантские средства на "симметричный" ответ, разваливая и без того на ладан дышащую экономику.

Второе. Ленинско-сталинская национальная политика, которую президент В. В. Путин назвал бомбой, подложенной под страну, в условиях всеобщего экономического кризиса и ослабления тоталитарного диктата, показала свою полную несостоятельность. Хвалёная "дружба народов" обернулась яростным стремлением "братских" республик к сепаратизму.

Начались беспорядки на национальной почве, которые нарастали, как снежный ком.

При этом армия, которую власти всякий раз бросали на наведение порядка, потом подвергалась при попустительстве этих же властей шельмованию и обвинению во всех смертных грехах со стороны партийных "либералов". Так было в Фергане, Тбилиси, Вильнюсе. Всякий раз Горбачёв боялся брать на себя ответственность за эти решения.

Третье. Лживая советская идеология, основанная на чудовищной лжи, не могла больше господствовать в современном советском обществе. Советская молодёжь, включая членов ВЛКСМ и КПСС, не верила больше в идеологию марксизма-ленинизма. Её идеалом становились джинсы с американским флагом на поясе, импортная одежда, свобода передвижений.

Рос интерес к гонимой Русской Православной Церкви, к различным духовным и общественным движениям, запрещённым в СССР. Таким образом, изменение, реформирование советского строя без одновременного его слома было невозможно, так как он изжил себя.

Поэтому думать, что в СССР всё было замечательно, а потом пришёл злой Горби и всё порушил, просто наивно. М. С. Горбачёв был руководителем уровня первого секретаря Ставропольского обкома парии. В целом он таковым и оставался до самого конца.

Фото: www.globallookpress.com

Став во главе величайшего государства, он не имел для этого никакого интеллектуального и практического багажа. Если бы Горбачёв обладал интеллектуальным уровнем генерала Франко, адмирала Монка или Дэн Сяопина, он, наверное, нашёл бы какой-нибудь выход из создавшегося положения. Этот выход заключался в одном: признание советского эксперимента неудавшимся и преступным в отношении страны и возвращение на имперские позиции в новых исторических условиях к идеалам русского мира. Но для Горбачёва это был пустой звук. Более того, он был враждебен этим понятиям. Для него, так же как потом и для Бориса Ельцина, ориентиром был Запад. Горбачёв наивно думал, что с ним можно "помириться", совместить советскую систему с западной. К тому же при Горбачёве сложилась партийно-комсомольская элита, которая уже была богата за счет наворованных у народа и страны ценностей, но которая не знала, как их "легитимировать". "Перестройка", а затем ельцинские реформы давали им эту возможность.

Как и все советские лидеры, начиная с Ленина и Сталина, Горбачёв служил в первую очередь не стране, а системе, а её Горбачёв не предал.

Он сыграл значимую роль в видимом крушении партии, то есть избавился на "законных основаниях" от миллионов простых советских людей, среди которых большинство было честными и порядочными. Но он сохранил золото партии, её "элиту", сохранил тот "орден меченосцев", о котором говорил ещё Сталин. Именно этот "орден", окрашенный в либеральные тона, и продолжал править страной в 1990-е годы, именно он стал инициатором и проводником шоковой терапии.

Как духовное и историческое явление горбачёвщина была единственным, что могла породить советская власть перед тем, как навечно кануть в небытие.

Мультатули Петр