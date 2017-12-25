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Загадка Горбачёва: Предатель или реформатор
25 декабря 2017, 19:09 • 297 • Политика
25 декабря 1991 года в отставку ушёл первый и последний президент СССР, последний генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачёв
Горбачёв ушел со своего поста почти всеми презираемый, отверженный и политически никому не нужный. На него поспешили, в особенности его же однопартийцы, навесить всех собак — от признания его полным ничтожеством до обвинения в работе на ЦРУ и сознательном развале Советского Союза.
Хорошо помню, с каким восторгом встретил приход к власти Горбачёва советский народ, который устал от чуть живых старцев из Политбюро, их мёртвых и пустопорожних речей по бумажке о "благе народа", произносимых на фоне всеобщего дефицита.
Появление молодого Горбачёва — ему в 1985 году было всего 54 года (!), — энергичного, говорливого, с чувством юмора, не боявшегося критиковать систему, вдохнуло в советский народ глоток свежего воздуха. Впервые анекдоты в адрес советского вождя носили не издевательский характер, а положительный. Например, про "чукчу", который уверял, что народ Горбачёва не поддерживает, а сам он читать не умеет. «Ты что такое говоришь?» — спрашивали чукчу. А он отвечал:
Казалось, что страна вступает в новую светлую полосу своего развития. Популярность нового генсека была всеобщей.
Увы! Восторги кончились очень быстро. С каждым годом "перестройки" страна стремительно катилась под откос, а вместе с ней так же стремительно рушилась популярность Горбачёва. Чем больше он взывал к общечеловеческим ценностям, чем больше его приветствовали на Западе, тем больше его не любили в Советском Союзе. Причём не любили вполне справедливо.
Фото: www.globallookpress.com
Прилавки магазинов, и так полупустые при Брежневе, Андропове и Черненко, стали пустые полностью. В стране появились талоны на питание, то есть самые настоящие продуктовые карточки, которых страна не знала со времён войны. Антиалкогольная кампания, действительно крайне нужная в спивающемся СССР, но проведённая по-большевистски, то есть по-идиотски, варварски, с вырубанием виноградников и организацией колоссальных очередей за алкогольной продукцией, вызвала сильное возмущение в народе. Генерального секретаря немедленно окрестили "сокин сын". Всё это происходило на фоне сложившегося мощного сектора "теневой экономики", которая зародилась еще до Горбачёва, при Брежневе (дело директора Елисеевского магазина Соколова, дело Бэллы Бородкиной и др.).
Кстати, это станет главным, что народ не смог простить Горбачёву и что он не может простить ему до сих пор. Отсюда и возник миф о главной его ответственности за "развал великой страны".
Не отрицая всего того зла, которое случилось с нашей страной в годы правления Горбачёва, стоит отметить следующее. Первое. Союз Советских Социалистических Республик к 1985 году стал не реформируемым и неконкурентоспособным перед Западом. Все истошные крики адептов Ленина и Сталина никак не могут опровергнуть это утверждение. Достаточно было США в начале 1980-х годов резко опустить мировые цены на нефть, и вся "могучая" экономика социализма затрещала по швам.
Нехватка средств вынуждала советское руководство брать огромные кредиты на Западе. США, контролируя страны Персидского залива, основных поставщиков нефти в тот период, стимулировали падение цен на нефть. СССР, уже набравший кредитов на "победу коммунизма во всем мире", в новой ситуации оказался не в состоянии расплачиваться по ним, не беря новых. А как известно, чем больше кредитов, тем больше процентов.
При этом ничего своего, что могло бы конкурировать с Западом, кроме оружия, авиации и космических ракет, мы не производили. А Запад в лице США и тогдашнего Евросоюза наложил строгий запрет на покупку у СССР этой продукции. Да, мы ещё вывозили сливочное масло, необработанное дерево и т. д., создавая при этом дополнительный дефицит в стране и ничего не меняя в экономическом положении державы по существу. Запад тем временем наложил запрет и на продажу Советскому Союзу технологий вычислительной техники и электроники, в которой мы очень нуждались.
Фото: www.globallookpress.com
Ко всему этому следует прибавить чудовищную гонку вооружений, в том числе и пресловутую СОИ, которой никогда не существовало, но которой американцы нас искусно пугали. Мы тратили гигантские средства на "симметричный" ответ, разваливая и без того на ладан дышащую экономику.
Второе. Ленинско-сталинская национальная политика, которую президент В. В. Путин назвал бомбой, подложенной под страну, в условиях всеобщего экономического кризиса и ослабления тоталитарного диктата, показала свою полную несостоятельность. Хвалёная "дружба народов" обернулась яростным стремлением "братских" республик к сепаратизму.
При этом армия, которую власти всякий раз бросали на наведение порядка, потом подвергалась при попустительстве этих же властей шельмованию и обвинению во всех смертных грехах со стороны партийных "либералов". Так было в Фергане, Тбилиси, Вильнюсе. Всякий раз Горбачёв боялся брать на себя ответственность за эти решения.
Третье. Лживая советская идеология, основанная на чудовищной лжи, не могла больше господствовать в современном советском обществе. Советская молодёжь, включая членов ВЛКСМ и КПСС, не верила больше в идеологию марксизма-ленинизма. Её идеалом становились джинсы с американским флагом на поясе, импортная одежда, свобода передвижений.
Поэтому думать, что в СССР всё было замечательно, а потом пришёл злой Горби и всё порушил, просто наивно. М. С. Горбачёв был руководителем уровня первого секретаря Ставропольского обкома парии. В целом он таковым и оставался до самого конца.
Фото: www.globallookpress.com
Став во главе величайшего государства, он не имел для этого никакого интеллектуального и практического багажа. Если бы Горбачёв обладал интеллектуальным уровнем генерала Франко, адмирала Монка или Дэн Сяопина, он, наверное, нашёл бы какой-нибудь выход из создавшегося положения. Этот выход заключался в одном: признание советского эксперимента неудавшимся и преступным в отношении страны и возвращение на имперские позиции в новых исторических условиях к идеалам русского мира. Но для Горбачёва это был пустой звук. Более того, он был враждебен этим понятиям. Для него, так же как потом и для Бориса Ельцина, ориентиром был Запад. Горбачёв наивно думал, что с ним можно "помириться", совместить советскую систему с западной. К тому же при Горбачёве сложилась партийно-комсомольская элита, которая уже была богата за счет наворованных у народа и страны ценностей, но которая не знала, как их "легитимировать". "Перестройка", а затем ельцинские реформы давали им эту возможность.
Он сыграл значимую роль в видимом крушении партии, то есть избавился на "законных основаниях" от миллионов простых советских людей, среди которых большинство было честными и порядочными. Но он сохранил золото партии, её "элиту", сохранил тот "орден меченосцев", о котором говорил ещё Сталин. Именно этот "орден", окрашенный в либеральные тона, и продолжал править страной в 1990-е годы, именно он стал инициатором и проводником шоковой терапии.
Как духовное и историческое явление горбачёвщина была единственным, что могла породить советская власть перед тем, как навечно кануть в небытие.
Мультатули Петр
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