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Загадка биомаркеров Навального: Врач-невролог разоблачил "прокол" ОЗХО

31 января 2021, 13:25  •  298 • Политика
Невролог из Швейцарии написал открытое письмо главе МИД России Сергею Лаврову в связи с ложью и манипуляциями СМИ на тему лечения Навального в "Шарите". Врач рассказал, где прокололись Lancet и ОЗХО.
Работающий в Швейцарии невролог Виталий Козак обратился с открытым письмом к Сергею Лаврову в связи со спекуляциями в некоторых СМИ после публикации статьи в журнале Lancet по поводу лечения Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите" осенью 2020 года. Царьграду удалось связаться с врачом и задать ему несколько вопросов.
Он рассказал, что единственный источник, позволяющий авторам статьи в Lancet упомянуть "Новичок", - это заявление правительства Германии от 2.09.2020. В этом заявлении указано, что якобы некая лаборатория Вооружённых сил Германии обнаружила в биоматериалах Навального нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы "Новичков".
Кроме заявления правительства Германии данные о том, что причиной отравления пациента было "нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы "Новичков", не упоминаются ни в одном из источников в списке литературы, ни в самой статье,
- подчеркнул Виталий Козак в интервью Царьграду.
Также Lancet ссылается на заключение технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако в этом документе "Новичок" тоже ни разу не упоминается. В заключении специалистов ОЗХО говорится лишь о химическом веществе, иных упоминаний - "Новичок" или "nerve agent"(английский аналог термина нервно-паралитическое отравляющее вещество) там попросту нет:
Результаты анализов, проведённых в неких лабораториях, выбранных ОЗХО, показали, что мистер Навальный якобы подвергся воздействию токсического химического вещества со свойствами ингибитора холинэстеразы и якобы "биомаркеры" этого вещества обладают схожими структурными характеристиками с двумя веществами из списка запрещённых нервно-паралитических отравляющих веществ,
- говорит невролог.
То есть налицо явная манипуляция со стороны научного журнала Lancet. Потому что если убрать из заголовка статьи громкое слово "Новичок", то смысл и посыл сразу становятся совершенно иными. Обнаружить следы "Новичка" и обнаружить следы ингибитора холинэстеразы - это разные вещи. Потому что сразу появляется множество других объяснений состояния Навального, нежели отравление.
Впрочем, отчёт ОЗХО - это вообще отдельная тема для разбора, отмечает врач. У него к этому документу тоже масса вопросов.
Например, в чём заключается смысл засекречивать сам отчёт, почему у якобы биомаркеров якобы схожие структурные характеристики с двумя веществами, которые достаточно сильно отличаются друг от друга по формуле и пространственной структуре? Вообще, что за биомаркеры были обнаружены, ведь представители ОЗХО взяли у Навального пробы 6.09.2020, а это - согласно статье в журнале "Ланцет" - 18-й день от начала заболевания, когда уровень активности холинэстеразы у него был в норме,
- задаётся вопросами специалист.
Царьград благодарит за помощь в подготовке интервью журналиста и политолога Александра Сосновского.

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