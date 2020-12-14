Зафотошопилась под Анджелину Джоли - села на 10 лет: За блогера просят вступиться оригинал

19-летняя жительница Ирана Сахар Табар прославилась в Instagram после того как сделала из себя при помощи, как утверждается, макияжа и Photoshop двойника известной американской актрисы Анджелины Джоли.

Однако при всём внешнем сходстве образ получился пугающий: вместо милого личика голливудской дивы - череп с огромными глазами и губами.

Такой образ иранский суд также не впечатлил, если верить иранской журналистке Масих Алинеджад, которая сообщила у себя на страничке в соцсети, что дали "10 лет тюрьмы для иранского инстаграмера, который использовал макияж и Photoshop, чтобы стать зомби-Анджелиной Джоли".

Приговор оказался беспощадным, особенно если учесть, что изначально, как сообщает Daily Mail, говорилось о том, что девушке грозит от трёх месяцев до двух лет тюрьмы.

Табар обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении доходов ненадлежащими способами и подстрекательстве молодёжи к коррупции.

Алинеджад же попросила заступничества у оригинала - непосредственно самой Анджелины Джоли, надавив на жалость и прося поддержки у голливудской дивы.

"Сахар Табар всего 19 лет. Её мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь, - написала журналистка. - Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужна ваша поддержка".