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Зафотошопилась под Анджелину Джоли - села на 10 лет: За блогера просят вступиться оригинал

14 декабря 2020, 21:25  •  36 • В мире
Жительницу Ирана Сахар Табар, известную в Instagram как "зомби Анджелина Джоли", суд приговорил к 10 годам тюрьмы. Двойника голливудской дивы девушка сделала из себя с помощью макияжа и Photoshop. Суд признал её виновным в богохульстве. А теперь оригинал - непосредственно саму голливудскую актрису - просят вступиться за её осуждённого "зомби"-двойника.
19-летняя жительница Ирана Сахар Табар прославилась в Instagram после того как сделала из себя при помощи, как утверждается, макияжа и Photoshop двойника известной американской актрисы Анджелины Джоли.
Однако при всём внешнем сходстве образ получился пугающий: вместо милого личика голливудской дивы - череп с огромными глазами и губами.
Такой образ иранский суд также не впечатлил, если верить иранской журналистке Масих Алинеджад, которая сообщила у себя на страничке в соцсети, что дали "10 лет тюрьмы для иранского инстаграмера, который использовал макияж и Photoshop, чтобы стать зомби-Анджелиной Джоли".
Приговор оказался беспощадным, особенно если учесть, что изначально, как сообщает Daily Mail, говорилось о том, что девушке грозит от трёх месяцев до двух лет тюрьмы.
Табар обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении доходов ненадлежащими способами и подстрекательстве молодёжи к коррупции.
Алинеджад же попросила заступничества у оригинала - непосредственно самой Анджелины Джоли, надавив на жалость и прося поддержки у голливудской дивы.
"Сахар Табар всего 19 лет. Её мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь, - написала журналистка. - Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужна ваша поддержка".
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