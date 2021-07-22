«Зафиксировать многочисленные факты преступных деяний»: Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в ЕСПЧ

Россия впервые в своей истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Таким образом Москва намерена обратить внимание мирового сообщества на «грубые и систематические нарушения прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение». С точки зрения российской стороны, неконституционный государственный переворот на Украине и продвижение в госорганы страны националистических сил стало основной причиной массовых нарушений прав человека в республике. Эксперты считают жалобу РФ абсолютно обоснованной. По мнению аналитиков, это станет хорошим напоминанием Киеву о том, что происходящее в стране не остаётся без внимания.

Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), основываясь на статье 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре РФ подчеркнули, что первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в Европейский Суд, «содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней».

Напомним, в конце 2013 — начале 2014 гг на Украине происходили события, известные как «евромайдан». В ходе протестных выступлений, которые постепенно переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями, звучали требования к власти подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Жертвами народных волнений в столице, которые активно подогревались радикальными националистическими группировками, стали более ста человек.

Массовая гибель гражданских лиц привела к высокой напряжённости в обществе и к силовому захвату власти, который, в свою очередь, привёл к вооружённому конфликту на востоке страны.

«Государственный переворот, последовавшие за этим действия киевских властей неизбежно спровоцировали противостояние и гражданскую войну. По оценке Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тыс. человек», — констатировал президент РФ Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

Отметим, в июле текущего года Министерство юстиции РФ передало Генеральной прокуратуре полномочия представлять Россию в ЕСПЧ и защищать её интересы в данной инстанции.

Ранее, в июне, Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении президентские законы, которые дают Генпрокуратуре право представлять интересы российской стороны в Европейском суде по правам человека и других международных судах и арбитражах.

«Никаких законных оснований»

Жалоба России против Украины, поданная в ЕСПЧ, касается целого ряда групп нарушений.

Прежде всего речь идёт об ответственности Киева за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на площади Независимости в украинской столице в 2014 году, в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции».

Как отмечает российская сторона, «массовые, бесчеловечные и безнаказанные убийства людей оказались возможными в XXI веке», при этом «ни организаторы, ни непосредственные исполнители преступлений так и не привлечены к уголовной ответственности».

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы устроили массовые беспорядки, в ходе которых был подожжён городской Дом профсоюзов, где находились активисты «антимайдана». В результате погибли 48 человеки. Как заявляла глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер в прошлом году, после этой трагедии ни один человек так и не был привлечён к ответственности за убийства людей. Она призвала Киев обеспечить беспристрастное расследование, поскольку, по её словам, «семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких».

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе

РИА Новости

© Александр Полищук

Как говорится в документе, опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ, украинские власти не только не препятствовали действиям радикально настроенных националистов, они поощряли и покрывали их в течение более чем семи лет.

В жалобе также подчёркивается, что во время гражданской войны в Донецкой и Луганской областях Украины, которая также идёт уже семь лет и маскируется Киевом под названием «антитеррористическая операция», украинские военнослужащие использовали «административную практику» по убийству мирных жителей, в том числе детей, причиняли вред их здоровью, разрушали жилые постройки и критически важную гражданскую инфраструктуру «посредством умышленных и неизбирательных обстрелов».

Российская сторона также обращает внимание на киевскую практику «подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путём запрета работы средств массовой информации», интернет-платформ, преследования журналистов, политиков и рядовых граждан.

«С 2014 года по настоящее время украинскими властями осуществляется физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов», — констатировали в Москве.

Сотрудников СМИ, в том числе российских, «убивают, жестоко избивают, незаконно похищают, захватывают в качестве заложников, преследуют и запугивают по политическим основаниям в случае распространения правдивой информации о политической ситуации в стране».

Во время исполнения своих должностных обязанностей на Украине погибли оператор российского Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин.

Кроме того, как напомнили в России, на Украине на протяжении нескольких лет ограничивался или приостанавливался доступ ко многим информационным оппозиционным или русскоязычным ресурсам, среди которых — 112 Ukraine, NewsOne и ZiK. Подобные санкции применялись в том числе и к российским СМИ: «Первому каналу», ВГТРК, телеканалам «Звезда», ТНТ, Рен-ТВ, «ТВ-Центр», НТВ+, RТ, агентству РИА Новости.

«Данные ограничения не имели под собой никаких законных оснований и повлекли волну неодобрения со стороны представителей международных организаций и объединений журналистов», — констатировали в Генпрокуратуре РФ.

Жалоба России против Украины содержит также данные о политике дискриминации русскоговорящего населения, вытеснении использования русского языка из общественной сферы.

В 2017 году Киевом был принят закон «Об образовании», который по оценкам Парламентской ассамблеи Совета Европы влечёт существенное урезание прав национальных меньшинств, поскольку ограничивает обучение на их родных языках, включая русский.

Помимо этого, в 2019 году вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В январе этого года стали действовать его отдельные положения, которые предполагают полный переход системы обслуживания и госучреждений на украинский язык.

Флаги России и Украины

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Также Россия в своей жалобе напоминает о блокировании Киевом без предупреждения и в нарушение договорных обязательств Северо-Крымского канала как главного источника подачи пресной воды для жителей Крымского полуострова. Такие действия в Москве расценили как «месть за выражение политической позиции сотен тысяч жителей (на референдуме в марте 2014 г. — RT)».

Кроме того, в документе речь идёт о крушении самолёта авиакомпании «Малазийские авиалинии» в 2014 году вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства над зоной боевых действий, в результате чего погибли 298 человек. Российская сторона считает, что Украина в полной мере несёт ответственность за этот инцидент.

В своей жалобе Россия также поднимает вопрос лишения жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти. Говорится также и об отказе Киева оказывать необходимую правовую помощь российским следственным органам в расследовании совершённых преступлений.

В документе, среди прочего, говорится и о нападениях на дипломатические, консульские и иные представительства РФ на Украине и нарушениях, которые допускают киевские власти в отношении российских граждан, «среди которых имеются погибшие и раненые».

«На территории Украины значительное количество российских граждан подвергаются жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации. В непосредственной близости от российской границы Вооружёнными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинских граждан искать убежище на российской территории», — утверждают в Москве.

«Использовать все рычаги давления»

По оценке политологов, обращение России в ЕСПЧ выглядит совершенно обоснованным. За минувшие семь лет официальный Киев так и не предпринял никаких шагов по решению проблем внутри страны, отмечают аналитики.

«Жалоба абсолютно обоснованная, ведь гибель тысяч людей в Донбассе связана именно с тем, что на Украине произошёл государственный переворот, и боевые действия в Донбассе стали его прямым следствием. Основными зачинщиками, инициаторами, вдохновителями всех этих убийств были националистические батальоны, идеология которых запрещена на международном уровне. Именно они устроили геноцид своего же населения. И на это долго все закрывали глаза», — пояснил в интервью RT политолог и экономист Александр Дудчак.

По его мнению, Россия не подавала жалобу ранее, поскольку до последнего момента рассчитывала на конструктивный подход Украины в рамках Минских соглашений.

«Согласно этим договорённостям Киев обязался остановить боевые действия, но в этом направлении так ничего не происходит. По-прежнему ведутся обстрелы мирного населения Донбасса. И теперь уже, наверное, всем очевидно, что выполнить Минские соглашения Украина не может и, главное, не хочет. Поэтому надо использовать все рычаги давления, чтобы этот преступный режим понёс наказание. При этом речь не только о нынешних властях, но и о Порошенко, и всех тех людях, которые совершили госпереворот», — пояснил Дудчак.

Аналогичной точки зрения придерживается и сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с RT он подчеркнул, что России пришлось пойти на такой шаг, чтобы наконец-то обратить внимание Киева на то, что происходит с правами человека на Украине.

«В глобальной политической и общественной культуре российское руководство является сдержанным, взвешенным, последовательным и старается решать проблемы путём диалога. В то же время власти Украины, напротив, используют неприемлемые средства — в частности, устраивают судилища в международных организациях, прибегают к разного рода надуманным претензиям и искам. России давно надо было обратиться к подобной практике, поскольку на Украине другого языка, видимо, не понимают», — говорит Оленченко.

При этом эксперты полагают, что пока не стоит рассчитывать на какие-то прорывные судебные решения по жалобе РФ против Украины. Так, Владимир Оленченко предположил, что «на суд сейчас активно будут влиять украинские власти и их партнёры, особенно те, кто принимал активное участие в событиях 2014 года». Схожую позицию занимает и Александр Дудчак.

«ЕСПЧ преимущественно работает в интересах Запада. Я бы не называл его организацией, которая стремится к объективному взгляду на события, происходящие в Европе. Поэтому рассчитывать на полную объективность не приходится», — уверен Дудчак.

Европейский суд по правам человека

AFP

© FREDERICK FLORIN

Однако, как подчеркнул собеседник RT, действия России — это чёткий сигнал режиму в Киеве, что все их деяния документируются.

«Те, кто творит беззакония на Украине, должны знать, что это им с рук не сойдёт, что всё фиксируется, информация собирается. Рано или поздно их всё равно привлекут к ответственности. Превращение Украины в оплот нацистской идеологии, направленной в сторону России, стало постоянным источником конфликтов и террористической угрозы не только для РФ, но и для всей Европы. И я думаю, что в Брюсселе это тоже прекрасно понимают. Поэтому текущие шаги Москвы будут способствовать смене взглядов и в европейском руководстве», — считает Дудчак.

По мнению Владимира Оленченко, поданная Россией жалоба создаст прецедент для защиты прав человека на Украине теми, кто «действительно радеет за истинные украинские интересы и переживает за то, что случилось в стране в 2014 году».

«Это хороший повод ещё раз напомнить о том, что Россия эту страницу не переворачивает и будет добиваться объективной трактовки того, что происходило и происходит на Украине», — резюмировал эксперт.