Зафиксирована попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам

Наблюдатели зафиксировали в субботу, 27 июня, попытку атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции России. Сбоя не произошло, все голоса избирателей учтены, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, кибератака произведена на блокчейн через ноду (компьютер, подключенный к блокчейн-сети) наблюдателя в 21:12. Попытка злоумышленников подорвать работу системы и получить доступ к бюллетенем не удалась.

«В настоящее время введен режим повышенной безопасности. Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн», — цитирует Костырко ТАСС.

По его словам, после проведения необходимых мер специалистами доступ к ноде наблюдателя восстановлен.

27 июня явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%, свой голос отдали почти 880 тыс. человек. Досрочно отдать свои голоса в период с 25 по 30 июня могут жители Москвы и Нижегородской области. Всего подано более 1 млн заявок от москвичей и порядка 140 тыс. от нижегородцев.

В то же время в ЦИК отметили, что явка при онлайн-голосовании превысила 70% за минувшие 48 часов.

Внести изменения в основной закон 15 февраля предложил президент РФ Владимир Путин. В Конституции предлагается закрепить гарантии МРОТ, индексации соцвыплат и пенсий, поддержку семей с детьми, запрет высшим руководителям страны иметь гражданство другого государства.

Датой голосования назначено 1 июля. Однако несколько регионов могут проголосовать досрочно.

Ранее в субботу член рабочей группы Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал о популярных фейках, связанных с голосованием.