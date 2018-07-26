Заезженная пластинка

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Госдеп США незадолго до начала выступления Помпео в сенате по "российскому вопросу" опубликовал "Крымскую декларацию", в которой вновь указывается, что США не признают Крым частью России и не отменят санкции.

© Виталий Подвицкий