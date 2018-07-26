|
Заезженная пластинка
26 июля 2018, 15:54 • 107 • Карикатуры
Госдеп США незадолго до начала выступления Помпео в сенате по "российскому вопросу" опубликовал "Крымскую декларацию", в которой вновь указывается, что США не признают Крым частью России и не отменят санкции.
© Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
23 июля 2018, 03:12
|
21 июля 2018, 21:56
|
23 июля 2018, 16:12
|
21 июля 2018, 16:54
|
26 июля 2018, 02:40
|
21 июля 2018, 07:09
|
20 июля 2018, 03:24