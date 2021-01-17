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«Задушить трампизм»: конгресс США инициировал собственное разбирательство по штурму Капитолия

17 января 2021, 23:00  •  77 • В мире
Четыре комитета палаты представителей конгресса США начали разбирательство относительно беспорядков в Капитолии. Об этом говорится в письме, адресованном американским правоохранительным органам, включая разведсообщество. В документе содержится запрос информации о событиях 6 января. В числе прочего комитеты намерены выяснить, были ли беспорядки в Капитолии «связаны с иностранным влиянием или усилиями по распространению дезинформации». По мнению экспертов, инициируя новое разбирательство, традиционный истеблишмент пытается «сохранить свои позиции» и «задушить трампизм». Кроме того, таким образом демократы намерены отвлечь общественность от внутренних социально-политических проблем.
 
Капитолий Reuters © Eduardo Munoz
 

Сразу несколько комитетов палаты представителей США инициировали разбирательство относительно беспорядков в Капитолии, произошедших 6 января. Об этом говорится в совместном письме глав комитетов, адресованном правоохранительным ведомствам.

«Постоянный специальный комитет палаты представителей по разведке, комитеты палаты представителей по внутренней безопасности, по судебным делам, а также по надзору и реформе (далее совместно именуемые «комитеты»), действуя в рамках своих законодательных и надзорных полномочий, изучают события 6 января и связанные с ними угрозы мирной передаче власти в стране», — говорится в документе, направленном в ФБР, Министерство внутренней безопасности, Национальный контртеррористический центр и аппарат директора Национальной разведки.

Отмечается также, что комитеты осуществят «строгий надзор», чтобы определить, какие «тревожные сигналы» могли быть упущены, имели ли место «системные сбои», и рассмотреть вопрос о том, «как наилучшим образом бороться с внутренним насильственным экстремизмом, включая устранение любых пробелов в законодательстве или политике».

«Американский народ продолжает узнавать тревожные подробности об ужасающих беспорядках, произошедших 6 января в Капитолии США и на прилегающей к нему территории. Находящаяся в общественном доступе информация (об этих событиях. — RT) продолжает аккумулироваться, однако носит далеко не полный характер», — пишут конгрессмены.

Также в документе говорится, что в качестве первого шага в рамках разбирательства комитеты просят силовые ведомства подготовить «документы и запланировать брифинги по конкретным вопросам разведывательной деятельности, связанным с беспорядками и угрозами инаугурации президента США».

Кроме того, комитеты намерены изучить, «какие элементы разведывательного сообщества и федеральных правоохранительных органов знали об угрозе насилия», была ли эта информация доведена до сведения других сотрудников и если да, то каким образом. Конгрессмены также хотят знать, имели ли место приостановка, задержка или отказ в предоставлении каких-либо данных.

Они также планируют выяснить, были ли беспорядки «каким-либо образом связаны с иностранным влиянием или усилиями по распространению дезинформации и в какой мере иностранные державы стремились воспользоваться кризисом и усугубить его».

  • Беспорядки в Вашингтоне
  • Reuters
  • © Shannon Stapleton

К тому же разбирательство коснётся возможного участия в инциденте лиц, «имевших ранее или имеющих сейчас доступ к государственной тайне и/или должности в органах национальной безопасности, правосудия, обороны или внутренней безопасности США».

Помимо этого, комитеты изучат возможные политические меры и другие действия в ответ на беспорядки.

Не единственное разбирательство

Стоит отметить, что расследование относительно событий 6 января в Вашингтоне уже проводят Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и другие правоохранительные ведомства.

Как ранее уточнил заместитель руководителя регионального отделения ФБР в Вашингтоне Стивен Д'Антуоно во время телефонной пресс-конференции, установлены «личности более 270 подозреваемых, вовлечённых в преступные действия на территории Капитолия и в его окрестностях». Он также отметил, что задержаны более ста человек.

«Если сравнить это расследование с американским футболом, мы всё ещё в первой четверти матча», — подчеркнул Д'Антуоно.

15 января исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин сообщил, что в настоящее время у правоохранителей США нет прямых доказательств наличия группировок для убийств или захвата законодателей во время штурма Капитолия.

При этом ранее федеральные прокуроры утверждали, что участники беспорядков в Капитолии намеревались захватить и убить конгрессменов. Однако позже обвинение отказалось от такой трактовки событий.

Как пояснил Шервин, из-за высокой сложности расследования и большого числа фигурантов между обвинителями могло, вероятно, возникнуть недопонимание.

Примечательно, что, по информации The Washington Post, в столице США правоохранители отпустили из-под стражи мужчину, который ранее был задержан с оружием неподалёку от здания Капитолия.

Впоследствии он заявил, что его задержание было ошибкой, и уточнил, что последнюю неделю работал в столице США в частной охране. Мужчина также опроверг информацию о том, что якобы имел при себе пять сотен патронов.

Ранее американские СМИ сообщали, что полиция Капитолия задержала мужчину с оружием, который пытался проникнуть на охраняемую территорию.

Напомним, 6 января, когда конгресс должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков и тем самым подвести черту под президентской кампанией, сторонники Трампа устроили в Вашингтоне митинг против одобрения победы демократа Джо Байдена. До этого действующий глава Белого дома неоднократно приглашал своих соратников на эту акцию, а в день её проведения выступил с речью, в которой в очередной раз назвал итоги выборов сфальсифицированными. Позже демонстрация переросла в штурм Капитолия, где заседали конгрессмены. В результате произошедшего погибли пять человек, пострадали более 50 правоохранителей.

После этого демократы вновь начали настаивать на объявлении импичмента Трампу. Так, Байден заявил, что с участниками штурма Капитолия следует поступать как с «внутренними террористами». Он также возложил ответственность за произошедшее на Трампа, обвинив его в сознательном поощрении беспорядков.

  • Президент США Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Carlos Barria

Стоит отметить, что большинство конгрессменов уже проголосовали за отстранение президента от власти по статье «подстрекательство к мятежу». Была утверждена и соответствующая резолюция. Однако лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не вынесут вердикт по импичменту до инаугурации Байдена

Сейчас в американской столице действует режим чрезвычайной ситуации, усилены меры безопасности. По данным пресс-службы Национальной гвардии США, Пентагон готов предоставить до 25 тыс. военнослужащих, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности в день инаугурации.

«Запугать сторонников Трампа»

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По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, инициируя новое разбирательство, традиционный истеблишмент пытается сохранить свои позиции и устранить политических конкурентов.

«Это делается для того, чтобы задушить такое явление, как трампизм, который укоренился в Республиканской партии. Трамп является представителем контрэлиты, он стал символом свободы слова после того, как его аккаунт бессрочно заблокировал Twitter. Сейчас цель противников Трампа, в том числе и демократов в нижней палате, — запугать сторонников действующего главы Белого дома и пресечь появление новых политических лидеров, которые разделяли бы взгляды Трампа на развитие страны», — пояснил Блохин в разговоре с RT.

Ещё одна причина, по которой палата представителей намерена проводить своё разбирательство, — это желание отвлечь американскую общественность от раскола внутри страны, считает Константин Блохин.

«Не зря конгрессмены упоминают в письме о возможных связях событий 6 января с «иностранным влиянием или усилиями по распространению дезинформации». Они хотят переключить внимание населения с проблем внутри страны на стремление других держав «воспользоваться кризисом и усугубить его». Сюда же могут быть примешаны фейки о том, что Россия и Китай якобы манипулируют общественным мнением через соцсети», — полагает аналитик.

В свою очередь, директор Института США и Канады Валерий Гарбузов в интервью RT отметил, что на расследование, инициированное профильными комитетами Палаты представителей США, может уйти немало времени.

«Сейчас предстоит этап, связанный со сбором документов и материалов. Потом будут слушания, на которые по запросу того или иного комитета будут приглашать людей. Это довольно длительная процедура, на неё может уйти несколько месяцев, а может, и год», — сказал эксперт.

Он допустил, что по результатам инициированного конгрессменами расследования против Трампа может быть возбуждено дело.

«Его жизнь в таком случае, скорее всего, существенно осложнится. Ненависть к Трампу его противников после событий в Капитолии ещё больше усилилась. После ухода с поста он утратит президентскую неприкосновенность, чем воспользуются суды. Если же ему объявят импичмент даже после отставки, то он потеряет все оставшиеся у него привилегии: охрану, пенсию и далее по списку», — считает Гарбузов.

По мнению Константина Блохина, противники Трампа, пытаясь его дискредитировать, «лишь вписывают его в историю».

«Как могут забыть президента, которого два раза пытались лишить власти», — пояснил он.

  • Капитолий
  • Reuters
  • © Stephanie Keith

При этом эксперты сходятся во мнении, что все проявления активности сторонников Трампа будут подавляться Национальной гвардией до, во время и после инаугурации Байдена.

«Традиционный политический истеблишмент США в этом крайне заинтересован, он не допустит, чтобы от него каким-либо образом ушла власть. Потасовки, вероятно, будут, но их быстро и жёстко ликвидируют», — заявил Блохин.

Гарбузов, в свою очередь, подчеркнул, что предстоящая инаугурация Байдена будет проходить совсем не так, как у других президентов США.

«Обычно на таком мероприятии собираются сторонники противоборствующих политических сил. На этот раз такого не будет. Тысячи нацгвардейцев, очевидно, будут расставлены в Пенсильвании, оцепление будет и вокруг конгресса, а также Белого дома. Инаугурация — это своего рода праздник для американцев, поскольку после неё, как правило, устраиваются фейерверки, парады и балы. Но на этот раз всё пройдёт в усечённом формате», — заключил эксперт.

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