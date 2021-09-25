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Задумка Зеленского по олигархам вызвала недоумение политолога: "Всё как в 2014-м"

25 сентября 2021, 03:35  •  74 • В мире
Киевский политолог Тарас Березовец считает, что новый закон об олигархах не приведёт к каким-либо существенным изменениям в стране.
Политический эксперт Тарас Березовец полагает, что президент Украины тем самым лишь выстроит олигархическую вертикаль. Эксперт не разделил восторгов незалежной прессы по поводу этой идеи.
По его мнению, всё это весьма похоже на то, что было семь лет назад при Януковиче.
Тогда, напомнил Березовец, Рада приняла для президента Виктора Януковича так называемый пакет диктаторских законов.
Не исключено, полагает киевский эксперт, что список олигархов можно будет корректировать по желанию самого Зеленского, передают "Дни.ру".
"В список олигархов можно записать всех врагов президента Зеленского, и, наоборот, из списка могут выписаться те олигархи, которые захотят поделиться какими-то благами с президентом", - заявил Березовец.
На этой неделе на Украине по инициативе Зеленского принят закон, согласно которому человек считается олигархом, если подпадает под минимум три пункта из следующих: участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ, является бенефициаром компании-монополиста, имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов, а это более $85 млн.

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