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Задумавшемуся про новый передел планеты Лукашенко указали на собственный колхоз
04 декабря 2019, 13:09 • 115 • Политика
Президент Белорусии Александр Лукашенко во время выступления в Сербии заявил, что порой ему приходят мысли о планетарном переделе. "И все мы хорошо знаем, к чему это может привести", - заявил он. Тем временем, пока политик делает громкие заявления, ему напомнили про собственный колхоз. Страну, которую он на протяжении 25 лет выстраивал под себя, многие сравнивают именно с этими аграрными предприятиями, отмечают "Дни.ру".
Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился своими геополитическими воззрениями в Сербии. По его словам, порой ему приходят мысли, что сейчас уже начался новый передел планеты.
"И все мы хорошо знаем, к чему это может привести", - приводит БелТА слова политика.
Однако заговорившему о планетарных масштабах, по версии и оппонентов, и сторонников, стоит больше уделять внимание собственной стране. Республику, которую многие годы возглавляет Лукашенко, как отмечают "Дни.ру", буквально сравнивают с колхозом.
"Поскольку первые шаги в административном деле Александр Лукашенко начал делать в колхозах и совхозах Шкловского района Могилёвской области, то и страну, которую он на протяжении 25 лет выстраивал под себя, многие сравнивают именно с этими аграрными предприятиями", - говорится в публикации.
При этом, отмечает автор, сторонники говорят, что благодаря особому стилю политика в Белоруссии не произошло шокирующих реформ, другие указывают, что эта тактика в конечном итоге привела к застою.
"Примечательно, что и те и другие (сторонники и противники - прим. ред.) уверены, что Александр Лукашенко не смог бы обеспечить для своих граждан даже такой уровень жизни, если бы не финансовая помощь со стороны России. И позиция президента Белоруссии по отношению к источнику материальных благ превратила его страну в придаток к более сильному соседу. Подобную позицию можно было бы даже назвать оправданной с точки зрения простых белорусов, если бы всё очевиднее не становилась бесполезность подобного придатка.
Минск откровенно саботирует работу по интеграции с Москвой в рамках строительства Союзного государства. А в качестве самостоятельного игрока на международной арене Белоруссия только и смогла, что продемонстрировать всем свою полную несостоятельность", - констатирует автор публикации.
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