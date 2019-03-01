Задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла $2,2 млрд

На Украине задолженность населения за коммунальные услуги в январе выросла почти на $260 млн и достигла $2,2 млрд. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

По данным Госстата, на конец января задолженность населения за поставки газа составила около $1 млрд, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — $740 млн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий — $151,7 млн.

Кроме того, население задолжало $114,7 млн за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод, $22,2 млн за вывоз бытовых отходов и $210,9 млн за поставку электроэнергии.

Ранее депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» предложили списать задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, сформировавшиеся по состоянию на 1 января 2019 года.