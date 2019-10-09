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Задолженность по зарплате мирового масштаба: В ООН заявили о риске невыплат зарплат сотрудникам

09 октября 2019, 08:54  •  114 • Политика
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о риске невыплат зарплат сотрудникам из-за нехватки средств в бюджете организации. Брешь в бюджете образовалась из-за 64 стран-неплательщиков, среди которых США и Израиль.
Сотрудники ООН рискуют остаться без зарплаты из-за нехватки средств в бюджете международной организации. Об этом во вторник, 8 октября, предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, это самый серьёзный финансовый кризис в организации за последние 10 лет. Сотрудники ООН рискует остаться без зарплаты уже к концу этого месяца, подчеркнул генсек ООН.
Такая ситуация сложилась из-за того, что целых 64 страны не выполнили свои обязательства перед организацией и не заплатили вовремя свои членские взносы. При этом среди стран-неплательщиков оказались США и Израиль.
Общая сумма задолженности составляет 1,4 миллиарда долларов. Генсек ООН призвал должников незамедлительно внести необходимую сумму на счета организации. В противном случае это приведёт к "нарушению деятельности в глобальном масштабе".

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