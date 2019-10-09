Задолженность по зарплате мирового масштаба: В ООН заявили о риске невыплат зарплат сотрудникам

Сотрудники ООН рискуют остаться без зарплаты из-за нехватки средств в бюджете международной организации. Об этом во вторник, 8 октября, предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, это самый серьёзный финансовый кризис в организации за последние 10 лет. Сотрудники ООН рискует остаться без зарплаты уже к концу этого месяца, подчеркнул генсек ООН.

Такая ситуация сложилась из-за того, что целых 64 страны не выполнили свои обязательства перед организацией и не заплатили вовремя свои членские взносы. При этом среди стран-неплательщиков оказались США и Израиль.

Общая сумма задолженности составляет 1,4 миллиарда долларов. Генсек ООН призвал должников незамедлительно внести необходимую сумму на счета организации. В противном случае это приведёт к "нарушению деятельности в глобальном масштабе".