|
Задолженность по зарплате мирового масштаба: В ООН заявили о риске невыплат зарплат сотрудникам
09 октября 2019, 08:54 • 114 • Политика
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о риске невыплат зарплат сотрудникам из-за нехватки средств в бюджете организации. Брешь в бюджете образовалась из-за 64 стран-неплательщиков, среди которых США и Израиль.
Сотрудники ООН рискуют остаться без зарплаты из-за нехватки средств в бюджете международной организации. Об этом во вторник, 8 октября, предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, это самый серьёзный финансовый кризис в организации за последние 10 лет. Сотрудники ООН рискует остаться без зарплаты уже к концу этого месяца, подчеркнул генсек ООН.
Такая ситуация сложилась из-за того, что целых 64 страны не выполнили свои обязательства перед организацией и не заплатили вовремя свои членские взносы. При этом среди стран-неплательщиков оказались США и Израиль.
Общая сумма задолженности составляет 1,4 миллиарда долларов. Генсек ООН призвал должников незамедлительно внести необходимую сумму на счета организации. В противном случае это приведёт к "нарушению деятельности в глобальном масштабе".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 октября 2019, 09:39
|
07 октября 2019, 03:09
|
06 октября 2019, 21:28
|
05 октября 2019, 22:12
|
07 октября 2019, 04:54
|
06 октября 2019, 04:40
|
04 октября 2019, 05:24