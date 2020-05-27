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Задолжал £2,8 млн: СМИ раскрыли лондонскую подноготную похитителя денег у Навального

27 мая 2020, 11:55  •  72 • В мире
Журналисты узнали подробности биографии беглого сотрудника ФБК оппозиционера Алексея Навального - Владимира Ашуркова. Он скрывается в Англии, в России его обвиняют в похищении 10 миллионов рублей. В Лондоне сотрудник ФБК успел зарегистрировать четыре фирмы и накопить долг на миллионы фунтов, сообщают СМИ.
Канал RT рассказал подробности лондонской жизни беглого сотрудника ФБК оппозиционера Алексея Навального - Владимира Ашуркова. Ашурков вместе с гражданской супругой Александриной Маркво запросил политическое убежище в Великобритании. Соратника Навального обвиняют в том, что он похитил 10 миллион рублей, которые избиратели пожертвовали на мэрскую кампанию оппозиционера. Претензии у силовиков возникли и к Александрине Маркво.
Теперь же пара обосновалась в Лондоне и ведёт свой бизнес. Первая фирма - стартап по пропаганде здорового образа жизни. Также пара занимается издательским бизнесом, театральными постановками и содержит агентство, специализирующееся на театральных и музыкальных событиях.
RT сообщает, что у всех компаний накопились долги на общую сумму £2,8 миллиона. Один из стартапов теперь ликвидируется с дефицитом £1,8 миллиона. У Ашуркова возникли долги перед кредиторами, акционерами и властями страны.

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