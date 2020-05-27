Задолжал £2,8 млн: СМИ раскрыли лондонскую подноготную похитителя денег у Навального

Канал RT рассказал подробности лондонской жизни беглого сотрудника ФБК оппозиционера Алексея Навального - Владимира Ашуркова. Ашурков вместе с гражданской супругой Александриной Маркво запросил политическое убежище в Великобритании. Соратника Навального обвиняют в том, что он похитил 10 миллион рублей, которые избиратели пожертвовали на мэрскую кампанию оппозиционера. Претензии у силовиков возникли и к Александрине Маркво.

Теперь же пара обосновалась в Лондоне и ведёт свой бизнес. Первая фирма - стартап по пропаганде здорового образа жизни. Также пара занимается издательским бизнесом, театральными постановками и содержит агентство, специализирующееся на театральных и музыкальных событиях.

RT сообщает, что у всех компаний накопились долги на общую сумму £2,8 миллиона. Один из стартапов теперь ликвидируется с дефицитом £1,8 миллиона. У Ашуркова возникли долги перед кредиторами, акционерами и властями страны.