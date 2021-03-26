«Задолбали эти сказки» – историк рассказал, откуда взялся украинский национализм • 128 • Украина

Нынешние проблемы постсоветского пространства, в том числе и война на Украине, являются не результатом «ошибок» президента РФ Владимира Путина или Ленина со Сталиным, а следствием развала СССР и берут своё начало с инициированного либералами распада Российской Империи.



Об этом в эфире телеканала «РОЙ ТВ» заявил историк Евгений Спицын.



«Я категорически не согласен с мнением, что то, что происходит сейчас в геополитике или в мировой политике – это наследие неких неверных решений большевистской партии.



Ко всему надо подходить конкретно, исторически. А то можно договориться и до того, что главный виновник всего, что сейчас происходит – Ярослав Мудрый или Владимир Мономах – они заложили основы крушения единой древнерусской государственности, которая погибла под ударами монголо-татар и т.д.



Большевики собрали в горниле гражданской войны осколки Российской Империи, которую разваливали не они. И вот из того, что они собрали, они попытались собрать новое государственное образование. В тех условиях собрать большее и в других реалиях они не могли, надо это прекрасно понимать. Потому что когда наши горе-либералы свергали государя-императора, они запустили одновременно и маховик распада Российской Империи.



Все эти грузинские, армянские, украинские, прибалтийские, и прочие национализмы уже давным-давно зрели. Более того, уже существовали целые политические структуры, которые не просто вынашивали эти идеи, а которые готовили целые программы реализации этих идей. Те же украинские «самостийники», например, та же партия Николая Михновского «Украинская народная партия» – она возникла ещё в начале XX века, в 1904 году. Те же украинские эсеры. Причём здесь большевики?



Все эти процессы давно уже не просто зрели, а уже перезрели. И от царской России побежали не народы, а представители народа, которые именовали себя национальной интеллигенцией, которые уже были заряжены местечковым национализмом. Потому что крестьянину Екатеринославской губернии делить с воронежским крестьянином было нечего, и они разницы между собой не чувствовали. А разницу между ними проводили носители этих местечковых националистических идей», – сказал он.





Евгений Спицын подчеркнул, что вместе с крушением Российской Империи все эти местечковые националисты пошли в политику.



«И в рамках новой российской государственности, Временного правительства, начались шашни с этими ребятами (националистами – прим. ред.). Кто вёл эти шашни? Большевики? Нет. Кто вёл переговоры с той же Украинской народной радой в лице того же Грушевского или Петлюры? Не Александр Керенский? Не представители Временного правительства?» – отметил историк.



Он добавил, что большевики пришли на руины Российской Империи, по окраинам которых уже возникло много националистических квазигосударств. Покончить с ними новая коммунистическая власть не могла – необходимых сил не было, а начинать новую гражданскую войну не хотелось никому.



Сами же большевики, по словам Евгения Спицына, не проводили никакой шовинистской или националистической политики. По этой причине большевикам пришлось в определённой мере сотрудничать с некоторыми возникшими в ходе гражданской войны квазигосударствами и даже некоторыми националистами. Например, по его словам, известный военачальник Михаил Фрунзе также был украинским националистом – разумеется, Ленин не мог начать с ним воевать.



«Когда Ленин писал о «русских держимордах», он имел в виду не русский народ, а чиновничью демократию Российской Империи. Вот кого он называл «русскими держимордами», и не надо передёргивать. Меня эти сказки по поводу антирусскости большевиков уже задолбали…



Все эти националистические течения возникли задолго до событий 1917 года. Как минимум, это тридцатые-сороковые годы XIX века. Политические партии, которые потом возглавили процесс отделения исторической Малороссии от России, тоже возникли не при большевиках. УНР, фактически, стала формироваться уже в марте-апреле 1917 года, когда Ленин ещё был за границей, а Сталин и прочие лидеры партии ещё не приехали в Петроград, поскольку были в политической ссылке», – добавил историк.



Также Евгений Спицын убеждён, что обвинять президента России Владимира Путина в «сливе» Украины в 2014 году, как и во всех нынешних проблемах постсоветского пространства, нельзя – это всё является результатом развала СССР, а многие проблемы берут начало ещё со времён Российской Империи.



«Я считаю, что мы Украину упустили надолго, если не навсегда. Вот и всё. И здесь вина не Путина – его вина здесь двадцать пятая. Здесь вина, прежде всего, Горбачёва и Ельцина…



Россия проиграла геополитически всё и вся в 1991 году. Что вы зациклились на этом 2014 году? Всё, что произошло на Украине – этого следовало ожидать, рано или поздно. Это было совершенно очевидно, потому что украинская государственность строиться на других основах просто не могла», – резюмировал эксперт. Вместе с тем, зачем большевики раздали национальным республикам русские земли, историк не пояснил.

Нынешние проблемы постсоветского пространства, в том числе и война на Украине, являются не результатом «ошибок» президента РФ Владимира Путина или Ленина со Сталиным, а следствием развала СССР и берут своё начало с инициированного либералами распада Российской Империи.Об этом в эфире телеканала «РОЙ ТВ» заявил историк Евгений Спицын.«Я категорически не согласен с мнением, что то, что происходит сейчас в геополитике или в мировой политике – это наследие неких неверных решений большевистской партии.Ко всему надо подходить конкретно, исторически. А то можно договориться и до того, что главный виновник всего, что сейчас происходит – Ярослав Мудрый или Владимир Мономах – они заложили основы крушения единой древнерусской государственности, которая погибла под ударами монголо-татар и т.д.Большевики собрали в горниле гражданской войны осколки Российской Империи, которую разваливали не они. И вот из того, что они собрали, они попытались собрать новое государственное образование. В тех условиях собрать большее и в других реалиях они не могли, надо это прекрасно понимать. Потому что когда наши горе-либералы свергали государя-императора, они запустили одновременно и маховик распада Российской Империи.Все эти грузинские, армянские, украинские, прибалтийские, и прочие национализмы уже давным-давно зрели. Более того, уже существовали целые политические структуры, которые не просто вынашивали эти идеи, а которые готовили целые программы реализации этих идей. Те же украинские «самостийники», например, та же партия Николая Михновского «Украинская народная партия» – она возникла ещё в начале XX века, в 1904 году. Те же украинские эсеры. Причём здесь большевики?Все эти процессы давно уже не просто зрели, а уже перезрели. И от царской России побежали не народы, а представители народа, которые именовали себя национальной интеллигенцией, которые уже были заряжены местечковым национализмом. Потому что крестьянину Екатеринославской губернии делить с воронежским крестьянином было нечего, и они разницы между собой не чувствовали. А разницу между ними проводили носители этих местечковых националистических идей», – сказал он.Евгений Спицын подчеркнул, что вместе с крушением Российской Империи все эти местечковые националисты пошли в политику.«И в рамках новой российской государственности, Временного правительства, начались шашни с этими ребятами (националистами – прим. ред.). Кто вёл эти шашни? Большевики? Нет. Кто вёл переговоры с той же Украинской народной радой в лице того же Грушевского или Петлюры? Не Александр Керенский? Не представители Временного правительства?» – отметил историк.Он добавил, что большевики пришли на руины Российской Империи, по окраинам которых уже возникло много националистических квазигосударств. Покончить с ними новая коммунистическая власть не могла – необходимых сил не было, а начинать новую гражданскую войну не хотелось никому.Сами же большевики, по словам Евгения Спицына, не проводили никакой шовинистской или националистической политики. По этой причине большевикам пришлось в определённой мере сотрудничать с некоторыми возникшими в ходе гражданской войны квазигосударствами и даже некоторыми националистами. Например, по его словам, известный военачальник Михаил Фрунзе также был украинским националистом – разумеется, Ленин не мог начать с ним воевать.«Когда Ленин писал о «русских держимордах», он имел в виду не русский народ, а чиновничью демократию Российской Империи. Вот кого он называл «русскими держимордами», и не надо передёргивать. Меня эти сказки по поводу антирусскости большевиков уже задолбали…Все эти националистические течения возникли задолго до событий 1917 года. Как минимум, это тридцатые-сороковые годы XIX века. Политические партии, которые потом возглавили процесс отделения исторической Малороссии от России, тоже возникли не при большевиках. УНР, фактически, стала формироваться уже в марте-апреле 1917 года, когда Ленин ещё был за границей, а Сталин и прочие лидеры партии ещё не приехали в Петроград, поскольку были в политической ссылке», – добавил историк.Также Евгений Спицын убеждён, что обвинять президента России Владимира Путина в «сливе» Украины в 2014 году, как и во всех нынешних проблемах постсоветского пространства, нельзя – это всё является результатом развала СССР, а многие проблемы берут начало ещё со времён Российской Империи.«Я считаю, что мы Украину упустили надолго, если не навсегда. Вот и всё. И здесь вина не Путина – его вина здесь двадцать пятая. Здесь вина, прежде всего, Горбачёва и Ельцина…Россия проиграла геополитически всё и вся в 1991 году. Что вы зациклились на этом 2014 году? Всё, что произошло на Украине – этого следовало ожидать, рано или поздно. Это было совершенно очевидно, потому что украинская государственность строиться на других основах просто не могла», – резюмировал эксперт. Вместе с тем, зачем большевики раздали национальным республикам русские земли, историк не пояснил. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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