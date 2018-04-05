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«Задействовали все возможности»: в Москве пообещали защитить моряков задержанного Украиной судна «Норд»

05 апреля 2018, 20:09  •  70 • В России
Россия будет защищать права членов экипажа рыболовецкого судна «Норд», которое было задержано 25 марта украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В МИД РФ, в свою очередь, сообщили, что делают всё возможное для освобождения моряков. Стало также известно, что капитана судна Владимира Горбенко, которого ранее доставили в больницу, вновь перевели в изолятор временного содержания в Херсоне.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

Москва в ситуации с задержанным украинскими пограничниками российским судном «Норд» будет действовать в соответствии с международным правом и продолжит защищать интересы субъектов, находящихся в российской юрисдикции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва всегда была и остаётся стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого​​​. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции», — отметил Песков, комментируя инцидент с задержанием российского рыболовецкого судна.

В МИД РФ сообщили, что для освобождения судна с рыбаками были приняты все возможные меры. 

«Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить десять рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины», — сказал РИА Новости замминистра иностранных дел Григорий Карасин​​​.

По его словам, поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому, которого вызвали в российский МИД, была вручена нота, с ним также состоялся «довольно предметный разговор».

«Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнёров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми», — заявил дипломат.

При этом Карасин подчеркнул, что пока все попытки генконсульства в Харькове «увидеть, как живут и в каком состоянии находятся люди, не приносят результатов». 

В четверг стало известно, что капитан арестованного российского судна Владимир Горбенко переведён из больницы в изолятор временного содержания (ИВС) в Херсоне.

Напомним, накануне его доставили в управление Службы безопасности Украины в Херсоне для избрания меры пресечения. Капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё с целью причинения вреда интересам государства». Другие члены экипажа остались в украинском порту Бердянск. Покидать судно морякам запрещено. Горбенко в тот же день был госпитализирован, у него диагностировали гипертонический криз. 

  • © Министерство обороны Украины

Как сообщил RT адвокат россиянина Александр Руденко, капитану в больнице была оказана медицинская помощь.

«Вчера Владимиру трижды в ИВС вызывали скорую помощь, а потом его отвезли в больницу. Ему сделали кардиограмму, и сейчас он снова находится в изоляторе временного содержания. На час дня назначено судебное заседание об избрании ему меры пресечения», — рассказал адвокат.

Между тем украинская прокуратура намерена ходатайствовать об аресте капитана судна «Норд» на срок 60 дней.

«Прокуратура будет просить арест на 60 дней», — сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик, добавив, что капитан будет присутствовать на заседании. 

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Херсонский городской суд изберёт меру пресечения Владимиру Горбенко в четверг, 5 апреля.

Начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, Игорь Поночовный заявил, что моряков после расследования и суда, вероятнее всего, отпустят к семьям, в Керчь.

«Члены экипажа являются украинцами, российские паспорта им были выданы незаконно. Я понимаю с человеческой позиции семьи, которые, возможно, ничего не понимают в политике или процессах, которые происходят. Однозначно члены экипажа, скорее всего, попадут домой, в Керчь», — сказал он в интервью украинским СМИ.

Поночовный отметил, что ситуация с судном «Норд» сложная и уникальная, поскольку «в мире таких конфликтов, как в настоящее время в Крыму, ещё не было».

Задержание судна «Норд»

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд», на борту которого находились десять членов экипажа. У них имеются российские паспорта, выданные в Керчи. Несмотря на это, судно было принудительно отконвоировано в порт Бердянска. На экипаж составили административные протоколы, запретив сходить на берег. Капитана корабля Владимира Горбенко отправили в подразделение СБУ в Херсоне.

Капитана рыболовецкого судна подозревают в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины), а членам экипажа инкриминируется ч. 2 ст. 204 КоАП Украины («Незаконное пересечение государственной границы»), предполагающая наказание в виде штрафа или административного ареста.

При этом украинская сторона отказывает Москве в допуске к задержанным российских дипломатов. В Киеве считают и судно, и экипаж украинскими.

В распоряжении RT оказались эксклюзивные кадры с рыболовецкого судна «Норд». Видео снял адвокат экипажа Дмитрий Щербина — один из немногих, кого пускают к российским морякам. Из записи ясно, что люди больше десяти дней вынуждены находиться в тесных и плохо освещённых помещениях.

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