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Задержка строительства "Северного потока - 2" была спланирована: Эксперт о манёвре России
20 мая 2021, 19:05 • 100 • Политика
"Газпром" специально тормозил строительство газопровода "Северный поток - 2", считает эксперт по энергетике. "В 2020 году спотовая цена на газ составляла 70 долларов, а в этом году ценник уже достиг отметки в 340 долларов, указывает он.
В 2020 году "Газпром намеренно затягивал строительство трубопровода "Северный поток - 2" из-за низких цен на "голубое топливо". Такое мнение высказал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.
Он указал, что в 2020 году спотовая цена на газ составляла 70 долларов, а в этом году ценник уже достиг отметки в 340 долларов. То есть в минувшем году "Газпрому" было просто невыгодно продавать газ другим странам, утверждает эксперт.
Марцинкевич объяснил, что из-за того, что в 2019-2020 годах была неопределённая ситуация с продлением договора о транзите газа между Украиной и Россией, страны Европы запаслись "голубым топливом" по максимуму. Вдобавок к этому зима выдалась довольно тёплой. А потом ещё грянул экономический кризис из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Всё вместе это сильно повлияло на стоимость газа.
- цитирует Бориса Марцинкевича издание "Экономика. Сегодня".
Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент ситуация с ценами на газ очень благоприятна для России. Соответственно, и завершение строительства "Северного потока - 2" уже маячит на горизонте.
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