Задержка реорганизации СВ США по плану ROAD и Карибский кризис • 72 • Аналитика Этапы реорганизация СВ США по плану ROAD. Обоснование реорганизации

Во время ранних вариантов разработки плана ROAD (Объективная реорганизация армейских дивизий 1961–1965) генерал Пауэлл (командующий Континентальным командованием армии) предложил Эддлману, чтобы в случае его одобрения армия имела всеобъемлющий информационный план, для обоснования такой крупной реорганизации. И военным, и широкой общественности должны были напомнить, что организации развивались в ответ на прошлый опыт и новое вооружение. Кроме того, необходимо учитывать политические последствия. Генерал Тейлор, главный защитник «пентомных» подразделений, который тогда служил в штабе Белого дома, мог поставить под сомнение радикальную реорганизацию. Кроме того, военное сообщество может возражать против новых изменений и реорганизация так скоро после завершения реорганизации по плану «Pentomic Division».







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Стремление Пауэлла к реализации плана получило толчок, когда новая администрация Кеннеди, ведя всемирную борьбу с коммунизмом, решила улучшить готовность вооруженных сил страны. 25 мая 1961 года президент Джон Ф. Кеннеди объявил на совместном Заседании Конгресса о том, что армейские дивизионные силы будут модернизированы для увеличения обычной огневой мощи, улучшения тактической мобильности в любых условиях и обеспечения гибкости. Кроме того, будут организованы отдельные бригады, чтобы помочь противостоять прямым или косвенным угрозам во всем мире.



Задержка реорганизации

Заявление Кеннеди подразумевало немедленную реорганизацию, но международные события задержали изменения. Летом 1961 года отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами ухудшились, особенно в связи со статусом Берлина, и 25 июля президент попросил Конгресс о выделении средств для пополнения существующих «Pentomic Division и модернизации их вооружения. Он также стремился получить полномочия для призыва резервистов на год действительной службы. Конгресс согласился, и армия отложила реорганизацию ROAD.



Чтобы "ответить" на советские "инициативы" в Берлине, министр обороны Роберт С. Макнамара дал указание, чтобы пять дивизий в Европе были переведены на полную организационно штатную структуру и чтобы 3-я, 8-я и 24-я пехотные дивизии получили дополнительно по 1000 военнослужащих. Увеличение численности войск позволило полностью укомплектовать дивизии дополнительными бронетранспортерами. Готовность армии в Соединенных Штатах увеличилась за счет расширения учебной базы, что исключило первичную учебную подготовку в боевых дивизиях.



Летом 1961 года Конгресс также разрешил Министерству обороны призвать 250 000 резервистов на действительную службу в течение двенадцати месяцев. Последующее закрытие берлинской границы 13 августа 1961 года вызвало еще одну серию мобилизационных мер. В октябре 1-й дивизии армейского резерва было приказано перейти на действительную военную службу, чтобы открыть учебный центр в форте Чаффи, штат Арканзас. В том же месяце администрация Кеннеди одобрила развертывание двух дополнительных боевых дивизий для европейского командования. В октябре две дивизии национальной гвардии были переведены в основной штат, чтобы заменить дивизии, предназначенные на развертывание стратегических сил в Европе, в результате чего общее число дивизий, находящихся на действительной службе, достигло шестнадцати. 32-я пехотная дивизия (Висконсин) была отправлена ​​в Форт-Полк, штат Луизиана, а 49-я бронетанковая дивизия (штат Техас) отправлена в Форт-Худ, штат Техас. В общей сложности 113 254 офицера и военнослужащих Национальной гвардии и резерва армии были призваны на действительную военную службу.



Во время Карибского кризиса ни одна дивизия не была развернута в Германии, но в течение следующих нескольких месяцев армия предприняла другие шаги для укрепления своих сил в Европе. Меры включали оснащение войск новыми винтовками M 14 и пулеметами M 60 и ускорение производства основных боевых танков M 60 и бронетранспортеров M 113, что позволило армии развернуть эти системы раньше, чем планировалось. Чтобы сократить время, необходимое для перемещения подразделений в Европу, армия разместила в Германии достаточное количество техники для оснащения одной бронетанковой дивизии, одной пехотной дивизии и нескольких отдельных батальонов. Для обслуживания оборудования и вооружения персонал 2-й бронетанковой и 4-й пехотных дивизий перебрасывался в Германию, но в конечном итоге этих людей сменили постоянным обслуживающим персоналом. Вскоре после того, как оборудование было размещено в Германии, армия запустила операцию «Big Lift» («Большой подъем»), когда подразделения из Соединенных Штатов отправились в Европу и проводили учения с использованием накопленного оборудования и вооружения, предшествовавшего аналогичным учениям, которые вскоре должны были стать в армии регулярными.



Армия также повысила боеготовность в других соединениях. В 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизиях, а также в 4-й и 25-й пехотных дивизиях заменили громоздкие ракетные системы «Онест Джон» на «Литл Джон». 25-я пехотная дивизия была полностью задействована на Гавайях, а усиленная воздушно-десантная боевая группа, которая была отправлена ​​на Окинаву в июне 1960 года, была освобождена от назначения в дивизию, но осталась на Окинаве. В Корее численность двух дивизий также увеличилась.



Пробные шаги по реорганизации

После накопления резервов для "урегулирования берлинского кризиса" Конгресс санкционировал умеренное постоянное увеличение численности регулярной армии, и в январе 1962 года госсекретарь Макнамара потребовал активацию первых двух дивизий по плану ROAD, которые в конечном итоге должны были заменить два подразделения Национальной гвардии в составе стратегических сил. 3 февраля 4-я армия США реорганизовала 1-ю бронетанковую дивизию, используя свое Боевое Командование "А" в качестве своего ядра, в Форт Худ. Дивизия стала подразделением механизированной пехоты с четырьмя танковыми и шестью батальонами механизированной пехоты. Шестнадцать дней спустя 5-я армия США реорганизовала 5-ю пехотную дивизию (за исключением ее 2-й бригады и отдельного батальона) в форте Карсон, штат Колорадо, поглотив там персонал учебного центра. 2-я бригада, 5-ой пехотной дивизия, была активирована в Форт-Девенс, штат Массачусетс, используя ресурсы 2-й пехотной бригады, которая была инактивирована. Бригада продолжала поддерживать учения резерва в районе Первой армии США, в то время как один из танковых батальонов 5-й дивизии, дислоцированный в Форт-Ирвине, штат Калифорния, поддерживал программы испытаний и оценки Командования Боевых разработок. В 5-й пехотной дивизии, расположенной от побережья до побережья, было три пехотных батальона в Форт-Девенс, один танковый и шесть пехотных батальонов в Форт-Карсон и один танковый батальон в Форт-Ирвин.



Когда Макнамара одобрил активацию двух дивизий регулярной армии в начале 1962 года, он решил отложить реорганизацию оставшейся части армии до 1964 финансового года из-за берлинского кризиса. Но события вскоре изменили это решение. Например, весной 1962 г. Пауэлл распорядился, чтобы все занятия в пехотной школе после 1 июля отражали доктрину ROAD. Поэтому пехотная школа запросила разрешение на реорганизацию 1-й пехотной бригады под структуру ROAD. Вместо этого армейский штаб решил инактивировать "пентомную" структурированную бригаду и заменить ее новым подразделением ROAD, 197-й пехотной бригадой, которая поставила вопрос с обозначением подразделения.



Реорганизация по плану «ROAD» вновь подняла вопрос об обозначениях подразделений. Дивизионные бригады не появлялись в структуре армии с момента упразднения старых "квадратных" дивизий. Армейские лидеры решили, что два из трех новых штабов бригады в каждой пехотной дивизии унаследуют расформированный или инактивированный штаб пехотной бригады, связанный с бывшими "квадратными" дивизиями. Вновь вернувшую номер 1-ю пехотную бригаду планируется вернуться в 1-ю пехотную дивизию при преобразовании по плану «ROAD», существующему подразделению в Форт-Беннинге потребовалось новое имя. Для этой и других отдельных бригад сотрудники выбрали номера пехотных бригад, которые были связаны с подразделениями Организационного резерва, которых больше не было в составе основных сил. Кошмар Европы: в Германии задумались о российском ядерном ударе



Например, для новой бригады "ROAD" в Форт-Беннинге, штат Джорджия, генерал-адъютант 1 августа 1962 года использовал подразделения 99-й пехотной дивизии, такие как штаб и штабную роту, были созданы штабы 197-й и 198-й Бригад Пехоты. В следующем месяце 197-я пехотная бригада была активирована в Форт-Беннинге. Для третьей бригады в каждой пехотной дивизии сотрудники использовали штабы дивизий, которые были расформированы в ходе реорганизации и переведены в штабы бригад. Например: 3-я бригада, новой 5-й пехотной дивизии, увековечила роту штаба, старой 5-й пехотной дивизия, которая была инактивирована в 1957 году. В бронетанковой дивизии боевые команды A, B и C были переименованы в 1-ю, 2-ю и 3-ю бригады.





Когда 3-я армия США активировала 197-ю пехотную бригаду в Форт-Беннинге для поддержки и обучения в пехотном центре, она состояла из составного артиллерийского батальона (105-мм и 155-мм гаубиц и НУР Онест Джон), бронетанкового батальона, механизированного батальона пехоты, двух пехотных батальонов, инженерной роты и химического взвода, но без батальона поддержки. Численность бригады составляла примерно 3500 человек.



После провала вторжения в заливе Свиней и слухов о советской помощи Кубе, Макнамара решил поддержать имеющиеся армейские силы в Карибском регионе. Армия заменила боевую группу в зоне канала на 193-ю пехотную бригаду, которая была активирована 8 августа 1962 года. Первоначально она состояла только из одного пехотного батальона и одного воздушно-десантного пехотного батальона, но вскоре после активации были добавлены артиллерийская батарея и инженерная рота.



К середине августа 1962 года 1-я танковая и 5-я пехотные дивизии достигли утвержденного уровня готовности для стратегических сил, и армия пересмотрела свои дивизии, освободив резервные подразделения на три месяца раньше. Впоследствии 32-я пехотная дивизия и 49-я танковая дивизия Национальной гвардии покинули федеральную службу и вернулись в Организационный резерв, а 100-я дивизия (учебная) также вернулась в резервный статус, закрыв учебный центр в форт Чаффи.



В октябре 1962 года, менее чем через три месяца после того, как 1-я бронетанковая дивизия стала частью стратегических сил, армия использовала ее как часть сил чрезвычайного нападения, которые собираются для противодействия накоплению советских ракет на Кубе. Для более быстрого доступа к портовым сооружениям дивизия переместилась из форта Худ в Форт Стюарт, штат Джорджия, где провела серию амфибийных учений. Поскольку напряженность ослабла во время поздней осени, «Старые железные части» вернулись в Форт Худ, не проводя активных действий против Кубы.



Оценка первых шагов

Когда армия отложила реорганизацию оставшихся подразделений регулярной армии по плану "ROAD" до января 1963 года, задержка позволила 1-й бронетанковой и 5-й пехотным дивизиям оценить концепцию. Генерал Декер (Начальник штаба/Главком Армии США) сообщил армейскому секретарю Сайрусу Р. Вэнсу, что «ROAD обеспечивает существенные улучшения в структуре командования, гибкости организации, способности к устойчивому бою, тактической мобильности (наземной и воздушной), сбалансированной огневой мощи (ядерной и неядерной), материально-технической поддержке и совместимость с союзными силами (в частности, с НАТО)».





Джордж Генри Декер, начальник штаба Армии США в 1960-1962 гг. Филигранный удар по аравийскому «Пэтриоту» засветил критические недостатки радаров AN/MPQ-65



Начальник штаба добавил, что командиры 1-й бронетанковой и 5-й пехотных дивизий не выявили каких-либо серьезных проблем, которые потребовали бы изменений в общей концепции).



Декер увидел преимущества и недостатки в предстоящей реорганизации ROAD. Сравнение пехотных и механизированных пехотных дивизий ROAD с усиленной пентомной пехотной дивизией показало некоторые существенные выгоды для новой организации. При увеличении численности личного состава всего на 2 процента, организация ROAD продемонстрировала значительный рост боевой мощи, который в некоторых системах вооружений превышал 200 процентов. Но новые подразделения будут дорогостоящими, и полное внедрение плана ROAD должно будет ожидать поставок нового вооружение и оборудования. До этого момента вместо вертолетов должны были использоваться самолеты, а пехотные батальоны заменяли механизированные пехотные батальоны до тех пор, пока бронетранспортеры не стали доступны всем дивизиям. Кроме того, из-за нехватки персонала подразделения будут поддерживаться на уровне ниже полного.



Продолжение следует… Во время ранних вариантов разработки плана ROAD (Объективная реорганизация армейских дивизий 1961–1965) генерал Пауэлл (командующий Континентальным командованием армии) предложил Эддлману, чтобы в случае его одобрения армия имела всеобъемлющий информационный план, для обоснования такой крупной реорганизации. И военным, и широкой общественности должны были напомнить, что организации развивались в ответ на прошлый опыт и новое вооружение. Кроме того, необходимо учитывать политические последствия. Генерал Тейлор, главный защитник «пентомных» подразделений, который тогда служил в штабе Белого дома, мог поставить под сомнение радикальную реорганизацию. Кроме того, военное сообщество может возражать против новых изменений и реорганизация так скоро после завершения реорганизации по плану «Pentomic Division».Стремление Пауэлла к реализации плана получило толчок, когда новая администрация Кеннеди, ведя всемирную борьбу с коммунизмом, решила улучшить готовность вооруженных сил страны. 25 мая 1961 года президент Джон Ф. Кеннеди объявил на совместном Заседании Конгресса о том, что армейские дивизионные силы будут модернизированы для увеличения обычной огневой мощи, улучшения тактической мобильности в любых условиях и обеспечения гибкости. Кроме того, будут организованы отдельные бригады, чтобы помочь противостоять прямым или косвенным угрозам во всем мире.Заявление Кеннеди подразумевало немедленную реорганизацию, но международные события задержали изменения. Летом 1961 года отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами ухудшились, особенно в связи со статусом Берлина, и 25 июля президент попросил Конгресс о выделении средств для пополнения существующих «Pentomic Division и модернизации их вооружения. Он также стремился получить полномочия для призыва резервистов на год действительной службы. Конгресс согласился, и армия отложила реорганизацию ROAD.Чтобы "ответить" на советские "инициативы" в Берлине, министр обороны Роберт С. Макнамара дал указание, чтобы пять дивизий в Европе были переведены на полную организационно штатную структуру и чтобы 3-я, 8-я и 24-я пехотные дивизии получили дополнительно по 1000 военнослужащих. Увеличение численности войск позволило полностью укомплектовать дивизии дополнительными бронетранспортерами. Готовность армии в Соединенных Штатах увеличилась за счет расширения учебной базы, что исключило первичную учебную подготовку в боевых дивизиях.Летом 1961 года Конгресс также разрешил Министерству обороны призвать 250 000 резервистов на действительную службу в течение двенадцати месяцев. Последующее закрытие берлинской границы 13 августа 1961 года вызвало еще одну серию мобилизационных мер. В октябре 1-й дивизии армейского резерва было приказано перейти на действительную военную службу, чтобы открыть учебный центр в форте Чаффи, штат Арканзас. В том же месяце администрация Кеннеди одобрила развертывание двух дополнительных боевых дивизий для европейского командования. В октябре две дивизии национальной гвардии были переведены в основной штат, чтобы заменить дивизии, предназначенные на развертывание стратегических сил в Европе, в результате чего общее число дивизий, находящихся на действительной службе, достигло шестнадцати. 32-я пехотная дивизия (Висконсин) была отправлена ​​в Форт-Полк, штат Луизиана, а 49-я бронетанковая дивизия (штат Техас) отправлена в Форт-Худ, штат Техас. В общей сложности 113 254 офицера и военнослужащих Национальной гвардии и резерва армии были призваны на действительную военную службу.Во время Карибского кризиса ни одна дивизия не была развернута в Германии, но в течение следующих нескольких месяцев армия предприняла другие шаги для укрепления своих сил в Европе. Меры включали оснащение войск новыми винтовками M 14 и пулеметами M 60 и ускорение производства основных боевых танков M 60 и бронетранспортеров M 113, что позволило армии развернуть эти системы раньше, чем планировалось. Чтобы сократить время, необходимое для перемещения подразделений в Европу, армия разместила в Германии достаточное количество техники для оснащения одной бронетанковой дивизии, одной пехотной дивизии и нескольких отдельных батальонов. Для обслуживания оборудования и вооружения персонал 2-й бронетанковой и 4-й пехотных дивизий перебрасывался в Германию, но в конечном итоге этих людей сменили постоянным обслуживающим персоналом. Вскоре после того, как оборудование было размещено в Германии, армия запустила операцию «Big Lift» («Большой подъем»), когда подразделения из Соединенных Штатов отправились в Европу и проводили учения с использованием накопленного оборудования и вооружения, предшествовавшего аналогичным учениям, которые вскоре должны были стать в армии регулярными.Армия также повысила боеготовность в других соединениях. В 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизиях, а также в 4-й и 25-й пехотных дивизиях заменили громоздкие ракетные системы «Онест Джон» на «Литл Джон». 25-я пехотная дивизия была полностью задействована на Гавайях, а усиленная воздушно-десантная боевая группа, которая была отправлена ​​на Окинаву в июне 1960 года, была освобождена от назначения в дивизию, но осталась на Окинаве. В Корее численность двух дивизий также увеличилась.После накопления резервов для "урегулирования берлинского кризиса" Конгресс санкционировал умеренное постоянное увеличение численности регулярной армии, и в январе 1962 года госсекретарь Макнамара потребовал активацию первых двух дивизий по плану ROAD, которые в конечном итоге должны были заменить два подразделения Национальной гвардии в составе стратегических сил. 3 февраля 4-я армия США реорганизовала 1-ю бронетанковую дивизию, используя свое Боевое Командование "А" в качестве своего ядра, в Форт Худ. Дивизия стала подразделением механизированной пехоты с четырьмя танковыми и шестью батальонами механизированной пехоты. Шестнадцать дней спустя 5-я армия США реорганизовала 5-ю пехотную дивизию (за исключением ее 2-й бригады и отдельного батальона) в форте Карсон, штат Колорадо, поглотив там персонал учебного центра. 2-я бригада, 5-ой пехотной дивизия, была активирована в Форт-Девенс, штат Массачусетс, используя ресурсы 2-й пехотной бригады, которая была инактивирована. Бригада продолжала поддерживать учения резерва в районе Первой армии США, в то время как один из танковых батальонов 5-й дивизии, дислоцированный в Форт-Ирвине, штат Калифорния, поддерживал программы испытаний и оценки Командования Боевых разработок. В 5-й пехотной дивизии, расположенной от побережья до побережья, было три пехотных батальона в Форт-Девенс, один танковый и шесть пехотных батальонов в Форт-Карсон и один танковый батальон в Форт-Ирвин.Когда Макнамара одобрил активацию двух дивизий регулярной армии в начале 1962 года, он решил отложить реорганизацию оставшейся части армии до 1964 финансового года из-за берлинского кризиса. Но события вскоре изменили это решение. Например, весной 1962 г. Пауэлл распорядился, чтобы все занятия в пехотной школе после 1 июля отражали доктрину ROAD. Поэтому пехотная школа запросила разрешение на реорганизацию 1-й пехотной бригады под структуру ROAD. Вместо этого армейский штаб решил инактивировать "пентомную" структурированную бригаду и заменить ее новым подразделением ROAD, 197-й пехотной бригадой, которая поставила вопрос с обозначением подразделения.Реорганизация по плану «ROAD» вновь подняла вопрос об обозначениях подразделений. Дивизионные бригады не появлялись в структуре армии с момента упразднения старых "квадратных" дивизий. Армейские лидеры решили, что два из трех новых штабов бригады в каждой пехотной дивизии унаследуют расформированный или инактивированный штаб пехотной бригады, связанный с бывшими "квадратными" дивизиями. Вновь вернувшую номер 1-ю пехотную бригаду планируется вернуться в 1-ю пехотную дивизию при преобразовании по плану «ROAD», существующему подразделению в Форт-Беннинге потребовалось новое имя. Для этой и других отдельных бригад сотрудники выбрали номера пехотных бригад, которые были связаны с подразделениями Организационного резерва, которых больше не было в составе основных сил.Например, для новой бригады "ROAD" в Форт-Беннинге, штат Джорджия, генерал-адъютант 1 августа 1962 года использовал подразделения 99-й пехотной дивизии, такие как штаб и штабную роту, были созданы штабы 197-й и 198-й Бригад Пехоты. В следующем месяце 197-я пехотная бригада была активирована в Форт-Беннинге. Для третьей бригады в каждой пехотной дивизии сотрудники использовали штабы дивизий, которые были расформированы в ходе реорганизации и переведены в штабы бригад. Например: 3-я бригада, новой 5-й пехотной дивизии, увековечила роту штаба, старой 5-й пехотной дивизия, которая была инактивирована в 1957 году. В бронетанковой дивизии боевые команды A, B и C были переименованы в 1-ю, 2-ю и 3-ю бригады.Когда 3-я армия США активировала 197-ю пехотную бригаду в Форт-Беннинге для поддержки и обучения в пехотном центре, она состояла из составного артиллерийского батальона (105-мм и 155-мм гаубиц и НУР Онест Джон), бронетанкового батальона, механизированного батальона пехоты, двух пехотных батальонов, инженерной роты и химического взвода, но без батальона поддержки. Численность бригады составляла примерно 3500 человек.После провала вторжения в заливе Свиней и слухов о советской помощи Кубе, Макнамара решил поддержать имеющиеся армейские силы в Карибском регионе. Армия заменила боевую группу в зоне канала на 193-ю пехотную бригаду, которая была активирована 8 августа 1962 года. Первоначально она состояла только из одного пехотного батальона и одного воздушно-десантного пехотного батальона, но вскоре после активации были добавлены артиллерийская батарея и инженерная рота.К середине августа 1962 года 1-я танковая и 5-я пехотные дивизии достигли утвержденного уровня готовности для стратегических сил, и армия пересмотрела свои дивизии, освободив резервные подразделения на три месяца раньше. Впоследствии 32-я пехотная дивизия и 49-я танковая дивизия Национальной гвардии покинули федеральную службу и вернулись в Организационный резерв, а 100-я дивизия (учебная) также вернулась в резервный статус, закрыв учебный центр в форт Чаффи.В октябре 1962 года, менее чем через три месяца после того, как 1-я бронетанковая дивизия стала частью стратегических сил, армия использовала ее как часть сил чрезвычайного нападения, которые собираются для противодействия накоплению советских ракет на Кубе. Для более быстрого доступа к портовым сооружениям дивизия переместилась из форта Худ в Форт Стюарт, штат Джорджия, где провела серию амфибийных учений. Поскольку напряженность ослабла во время поздней осени, «Старые железные части» вернулись в Форт Худ, не проводя активных действий против Кубы.Когда армия отложила реорганизацию оставшихся подразделений регулярной армии по плану "ROAD" до января 1963 года, задержка позволила 1-й бронетанковой и 5-й пехотным дивизиям оценить концепцию. Генерал Декер (Начальник штаба/Главком Армии США) сообщил армейскому секретарю Сайрусу Р. Вэнсу, что «ROAD обеспечивает существенные улучшения в структуре командования, гибкости организации, способности к устойчивому бою, тактической мобильности (наземной и воздушной), сбалансированной огневой мощи (ядерной и неядерной), материально-технической поддержке и совместимость с союзными силами (в частности, с НАТО)».Начальник штаба добавил, что командиры 1-й бронетанковой и 5-й пехотных дивизий не выявили каких-либо серьезных проблем, которые потребовали бы изменений в общей концепции).Декер увидел преимущества и недостатки в предстоящей реорганизации ROAD. Сравнение пехотных и механизированных пехотных дивизий ROAD с усиленной пентомной пехотной дивизией показало некоторые существенные выгоды для новой организации. При увеличении численности личного состава всего на 2 процента, организация ROAD продемонстрировала значительный рост боевой мощи, который в некоторых системах вооружений превышал 200 процентов. Но новые подразделения будут дорогостоящими, и полное внедрение плана ROAD должно будет ожидать поставок нового вооружение и оборудования. До этого момента вместо вертолетов должны были использоваться самолеты, а пехотные батальоны заменяли механизированные пехотные батальоны до тех пор, пока бронетранспортеры не стали доступны всем дивизиям. Кроме того, из-за нехватки персонала подразделения будут поддерживаться на уровне ниже полного.Продолжение следует… Сергей Василенко Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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