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Задержать десятки, депортировать сотни. В Москве опять бузят мигранты

28 августа 2021, 14:40  •  110 • Политика
После массовой драки на Бауманской улице в полицию доставили 50 человек. В настоящее время составлено 15 административных протоколов. Между тем мэр Москвы сообщил, что за последние месяцы возбуждено более 800 "мигрантских" уголовных дел, а въезд в Россию запретили 17,5 тысячи иностранцев.
Так не пойдёт. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жёсткие рейды,
- написал Сергей Собянин в своём блоге.
Совершенно очевидно, что отношение к мигрантам, которые нарушают законы и становятся угрозой для русских, должно ужесточаться, причём срочно: новостные ленты в последнее время буквально переполнены сообщениями о массовых нарушениях общественного порядка. Драка в Москве на Бауманской, на причастность к которой, по сообщениям информационных агентств, проверяют 49 (!) человек, – лишь один из множества примеров, появившихся только за последнее время. Практически одновременно с этой информацией появились сообщения о задержании более 20 (!) мигрантов после массовой драки в хостеле на улице генерала Корнилова в Новой Москве.

Ищи, кому выгодно

Постоянные нарушения общественного порядка и потасовки – без сомнения, следствие, мягко говоря, несбалансированной политики привлечения рабочей силы из ближнего зарубежья. С лёгкой руки некоторых деятелей строительной отрасли считается, что без привлечения из Средней Азии дешёвой рабочей силы стройки в России просто остановятся. Разумеется, это следствие не действительного положения вещей на рынке труда, а постоянных масштабных нарушений закона.
Об этом в эфире Царьграда аргументированно говорил Юрий Пронько: русские предпочитают не работать в отрасли, где "по отчётам суммы одни, а на руки суммы совершенно другие" и зарплаты выплачиваются в основном "чёрным налом".
Эта сфера очень криминализирована. Это сфера, где нет никакой прозрачности. И это тоже всем хорошо известно. Жилищно-коммунальное хозяйство, ретейл, иные услуги, девелопмент и так далее,
– полагает телеведущий.
С ним невозможно не согласиться: собственно, о том, что мигрантам платят налом и что среди рабочих обозначенных отраслей нередки люди, находящиеся в России незаконно и не имеющие права на работу, без патентов и т. д., знают абсолютно все. Одним из следствий постоянного привлечения мигрантов к работе в ЖКХ, на стройках и в торговле является зафиксированный исследованиями быстрый рост доходов представителей различных диаспор: гастарбайтеры отправляют из России в среднем по 48 тысяч (!) рублей на человека в месяц. Для сравнения, средняя зарплата в России с января по июнь 2021 года, по данным Росстата, составляет 49,5 тысячи рублей, то есть средний мигрант отправляет домой примерно столько же, сколько зарабатывает средний русский, – а ведь мигрант ещё что-то оставляет себе на жизнь в совсем не дешёвой столице нашей Родины.

Что с того?

Всё это секрет Полишинеля – как и тот факт, что мигранты, работающие и безработные, занятые как в легальном, так и в "сером", и в криминальном бизнесе, концентрируются в крупнейших и самых богатых городах страны. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург становятся территориями повышенной криминальной опасности со стороны "гостей, которым мы не рады".
Но массовые драки, разборки в среде самих мигрантов – это лишь одна часть проблемы (весьма важная с точки зрения поддержания общественного порядка). Другая часть той же самой проблемы – постоянные столкновения мигрантов с русскими. Эти столкновения приводят к трагическим последствиям – как, например, недавний случай в посёлке Софьино, где парень был избит из-за футболки с надписью "Я русский".
Чтобы исправить ситуацию, полицейские меры необходимы, но недостаточны. Нужна последовательная государственная политика, направленная на замещение в важных отраслях мигрантов гражданами России. А для этого – поощрение социальной мобильности и, разумеется, очищение строек и торговых рядов от "серых" денег. Иначе массовые побоища и нападения "гостей" на местных жителей окончательно станут привычными.

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