Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Эксплуатирует советский задел»: способна ли Украина создать оружие для сдержива...
ALIS для F-35 – провал Пентагона: "Через несколько лет" - выдает резул...
«Сомнение как предательство»: почему Трамп обрушился с критикой на глав Нацразве...
Путин баллотируется в президенты Украины (Руслан Осташко)
Главная / В России

Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина

01 февраля 2019, 13:09  •  427 • В России

Стало известно об операции, в которой были задействованы все силовые органы. Гонялись за этими убийцами давно.

Дело сдвинулось 10 января, после исчезновения из московского кафе "Базилик" украинского "авторитета" Юрия Василенко, который считался основным фигурантом уголовных дел об убийствах экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера партии "Оплот" Евгения Жилина.

Как стало известно "КП" в правоохранительных органах, спецслужбы получили важную информацию об участниках нападений и провели совместную спецоперацию в Москве и Курске.

"Задержаны двое вооруженных бандитов, которые стали давать показания. Они сообщили информацию о подельниках и непосредственных исполнителях покушений", - сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

По мнению ряда российских экспертов, вооруженная группировка использовалась украинскими авторитетами в борьбе за сферы влияния в Харьковской области Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


427
Источник
Похожие новости
01 февраля 2019, 13:09
Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина
31 января 2019, 20:54
Почему Лужков решение Хрущева подарить Крым Украине не признает, а идею отдать Курилы Японии – поддерживает
31 января 2019, 17:39
Задержание Арашуковых: Кавказ выводят из «серой зоны»
Загрузка...
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
31 января 2019, 20:54
Выборы на Украине: «Юморист» обошел «женщину с рулем»
31 января 2019, 17:39
Глава Курганской области запретил своим подчиненным говорить, что «денег нет»
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
01 февраля 2019, 01:39
«Не могу оставлять семью»: почему украинская легкоатлетка Погребняк решила выступать ...
01 февраля 2019, 08:24
Комик Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине - результаты соцопроса
01 февраля 2019, 03:24
10 лет с Патриархом Кириллом: Чего вы о нем не знали
01 февраля 2019, 05:09
Витязева напомнила про изгнание русских из республик СССР ЕСПЧ, который постановил Ро...
01 февраля 2019, 01:39
«Люди готовы поддержать комика, и это проблема для Порошенко»: Зеленский возглавил пр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2019, 07:39
Бал одноклеточных, которым не нужно богатство: Эксперт описал устройство США после применения "Посейдона"
27 января 2019, 14:39
Небензя сорвал бенефис США в ООН
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
28 января 2019, 03:39
Прямо в военном госпитале: Для операции по удалению раковой опухоли жена Асада отказалась уезжать из Сирии
26 января 2019, 09:24
«Торговали - веселились, подсчитали – прослезились»: В сети комментируют раскрытые секретные детали военного положения на Украине
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.