«Задержаны организатор и активные члены бандгруппы»: ФСБ пресекла деятельность сети подпольных оружейных мастерских

Российские спецслужбы задержали членов межрегиональной преступной группы, которые занимались подпольной модернизацией гражданского огнестрельного оружия и изготовлением боеприпасов. Злоумышленники действовали в нескольких регионах центральной России. В результате действий силовиков удалось пресечь работу двух нелегальных оружейных мастерских. Это уже вторая преступная группа, занимавшаяся восстановлением боевых свойств гражданского оружия, ликвидированная в декабре 2018 года.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекли деятельность преступной группы, которая занималась подпольным изготовлением и сбытом оружия и боеприпасов. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ России.

«Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что организатор криминального бизнеса и активные члены преступной группы были задержаны в Москве, Брянской, Калужской, Московской и Нижегородской областях.

«В ходе проведённых по местам проживания и работы задержанных следственных действий обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и средств инициирования взрыва. Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов», — добавили в ведомстве.

Там сообщили, что решения о возбуждении уголовных дел в отношении членов преступной группы будут приняты по результатам экспертиз изъятого у злоумышленников оружия.

Это уже вторая преступная группа, занимавшаяся подпольной модернизацией гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги, работу которой пресекли российские спецслужбы в декабре.

В начале месяца злоумышленники были задержаны в городе Кинешма Ивановской области. Тогда из незаконного оборота были изъяты самодельный автомат, изготовленный из частей списанного автомата Калашникова ОС АК-103, пистолет-пулемёт Узи, пистолет ПМ, револьвер Наган, части и комплектующие оружия, а также десятки патронов различного калибра и 2,5 кг пороха.

Также в начале декабря силовики представили президенту России Владимиру Путину комплекс мер, направленных на совершенствование контроля за оборотом оружия. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

«Проведён масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия, результатом которого стал подготовленный совместно с ФСБ России и внесённый главе государства комплекс мер по совершенствованию контроля за правоотношениями в указанной сфере», — заявил Золотов.

Глава ведомства добавил, что при разработке этих норм был учтён «негативный опыт резонансных происшествий с оружием последних лет, включая обстоятельства керченской трагедии». Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в Керченском политехническом колледже. Жертвами этого происшествия стал 21 человек, десятки получили ранения.

Кроме того, в ноябре 2018-го в Госдуме предложили ужесточить условия получения лицензии на оружие и его покупки для лиц моложе 21 года.

Неделю назад, 11 декабря, Национальный антитеррористический комитет России провёл заседание, на котором подвёл итоги 2018 года. По словам председателя НАК и директора ФСБ Александра Бортникова, за минувший год на территории РФ была пресечена деятельность 37 террористических ячеек и ликвидировано 65 боевиков, в том числе десять главарей бандгрупп. Кроме того, силовики задержали 36 главарей незаконных формирований, 236 бандитов и 589 пособников террористов.

Глава ФСБ отметил, что обстановка в Российской Федерации в сфере противодействия терроризму остаётся сложной, но контролируемой правоохранительными органами. В частности, благодаря реализации комплекса мер в 2018 году «значительно снизилось число совершённых преступлений террористической направленности, сократилось количество терактов».

Среди предпринимаемых мер — более жёсткий пограничный контроль. Так, в 2018 году МВД и ФСБ закрыли въезд на территорию России для более чем 10 тысяч человек, которые подозреваются в причастности к террористической и экстремистской деятельности. Также были пресечены попытки выезда ряда российских и иностранных граждан в зоны вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке.

Бортников добавил, что главари террористических группировок пытаются сформировать на территории России сеть законспирированных ячеек. Причём основной целевой аудиторией радикалов является молодёжь, а том числе несовершеннолетние. При этом в числе одной из ключевых задач на 2019 год глава ФСБ назвал снижение уязвимости различных объектов для террористических нападений.