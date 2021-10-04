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«Задержаны два главаря и шестеро участников»: в Московском регионе ликвидировали ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
04 октября 2021, 13:30 • 140 • В России
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Московском регионе. Задержаны два главаря и шестеро активных участников — они осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на свержение действующей власти. У злоумышленников изъяли запрещённые пропагандистские материалы, а также средства связи и электронные носители информации.
© РИА Новости / Павел Лисицын
В Московском регионе была остановлена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Задержаны два главаря и шесть её активных участников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные проводили законспирированные собрания, на которых распространяли среди жителей столичного региона террористическую идеологию.
В ходе обысков у них изъяли значительное количество запрещённых в РФ пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также средств связи и электронных носителей информации, используемых при ведении террористической деятельности.
Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело.
В августе сообщалось о задержании пятерых членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму. Как указывали в ФСБ, они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и осуществляли вербовку местных мусульман в свои ряды.
Антитеррористическая деятельность ФСБ
За последний месяц в Центре общественных связей ФСБ рассказали о ряде спецопераций силовиков по предотвращению терактов на территории РФ.
Так, 1 октября сотрудники ФСБ Карачаево-Черкесии задержали молодого человека 2001 года рождения по подозрению в подготовке теракта. В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства. В его телефоне была обнаружена переписка с членами «Исламского государства»**, подтверждающая преступные намерения.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту», «Участие в деятельности террористической организации». Подозреваемый дал признательные показания.
30 сентября во Владивостоке был задержан лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья». Радикал 2000 года рождения готовился осуществить теракт с использованием СВУ. Таким образом он хотел оказать воздействие на миграционную политику российских властей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».
27 сентября в Уфе задержали пятерых сторонников неонацистской группировки в возрасте от 17 до 20 лет, готовивших террористический акт с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств на одном из объектов правоохранительных органов в Республике Башкортостан.
У них изъяли СВУ, компоненты и инструкции для его изготовления, девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, портреты главарей Третьего рейха, националиста Степана Бандеры и националистическую атрибутику. Радикалам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
23 сентября стало известно, что в Свердловской области были проведены три спецоперации, в рамках которых были задержаны 15 членов террористического сообщества. В отношении десяти иностранцев принято решение об их выдворении с запретом на въезд в Россию.
Против других пятерых были возбуждены дела по статьям «Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма», «Организация террористического сообщества и участие в нём», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».
22 сентября в Свердловской области была пресечена деятельность «религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона». Всех её членов задержали. Злоумышленники занимались пропагандой идеологии международных террористических организаций и склонением трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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