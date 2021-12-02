Задержаны два агента СБУ и разведчик: ФСБ пресекла деятельность украинских спецслужб в трёх регионах России

На территории трёх регионов России пресечена разведывательно-диверсионная деятельность спецслужб Украины, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, были задержаны два агента СБУ. Они собирали информацию о «стратегически важных предприятиях жизнеобеспечения и объектах транспортной инфраструктуры». Кроме того, сотрудники ФСБ задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который был направлен в Россию для совершения террористического акта.

Сотрудники ФСБ пресекли разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб на территории трёх российских регионов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 года рождения, и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения, прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъёмки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, они также признались в том, что их завербовал действующий сотрудник управления СБУ в Тернопольской области Украины Василий Васильевич Ковалик, 1973 года рождения. Он поставил перед задержанными задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в размере $10 тыс.

Также в их автомобиле силовики обнаружили короткоствольное и автоматическое оружие, и средства индивидуальной защиты — они направлены на экспертизу.

Также в ФСБ сообщили о задержании агента Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, жителя Киевской области Александра Викторовича Цилыка, 1998 года рождения.

Он сознался, что его завербовал начальник сектора — сотрудник оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины Максим Леонидович Кириловец, 1988 года рождения. По словам задержанного, он был направлен в Россию для совершения террористического акта. Его планировалось осуществить, подорвав два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

«Для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств задержанный, в сопровождении Максима Кириловца и двух офицеров военной разведки, нелегально пересёк государственную границу Российской Федерации. В ходе повторного прибытия в Россию Александр Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления», — подчеркнули в ФСБ.

В ведомстве добавили, что получены сведения, которые подтверждают «террористические устремления украинской военной разведки к объектам на территории нашей страны».

Помимо этого, в ФСБ рассказали, что в ноябре суд признал виновным в подготовке преступлений против безопасности России сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины капитана 1-го ранга Сергея Швиденко, который курировал диверсионную группу, направленную в Крым. Его приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2016 году в Крыму задержали четырёх украинских диверсантов, сотрудников ГУР МО Украины: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2 ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова, а также агента спецслужбы Владимира Дудки. Они планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России.

Самого Швиденко задержали в июле 2021 года. Он дал подробные признательные показания, сообщив, что операцией руководил его непосредственный начальник — полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР МО Украины.

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«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по пресечению разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб на территории Российской Федерации продолжаются», — заключили в ФСБ.

Случаи задержания агентов спецслужб Украины

В середине апреля в Санкт-Петербурге задержали консула Украины Александра Сосонюка — он пытался получить информацию закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ. В ФСБ отмечали, что деятельность Сосонюка носила враждебный характер по отношению к России и была несовместима со статусом дипломатического работника.

В том же месяце в Севастополе был задержан гражданин РФ, который целенаправленно собирал и передавал Киеву составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

В начале июня сотрудники ФСБ задержали работавшего в интересах украинских спецслужб Алексея Семеняку. Его действия координировали руководители одного из отделов украинской контрразведки, но он не успел нанести ущерб безопасности России. Его нахождение на территории страны было признано нежелательным, он был выслан с территории РФ.

В августе в Туле задержали с поличным гражданина Украины, который собирал сведения об образцах вооружения и секретной технической документации к ним, составляющие государственную тайну.

«Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — отмечали в ФСБ.

В ноябре сотрудниками ФСБ был задержан житель Ялты за шпионскую деятельность в интересах Службы безопасности Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа».