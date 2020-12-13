Задержаны более 140 человек: как прошли протесты в Париже

В Париже более 140 человек пострадали в ходе акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности», который предусматривает введение уголовной ответственности за «злонамеренное» размещение изображений, позволяющих идентифицировать правоохранителей. Протестующие бросали в сторону силовиков петарды, бутылки и шумовые гранаты. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водомёты. Манифестации прошли также в ряде других крупных городов, в частности, в Бордо, Дижоне, Страсбурге и Лионе.

В Париже в ходе субботней акции протеста были задержаны 142 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своём Twitter.

Force est restée à la loi. Plusieurs centaines de casseurs étaient venus pour commettre des violences. La stratégie de fermeté anti-casseurs - 142 interpellations et encadrement du cortège - a permis de les en empêcher, de protéger les commerçants. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 12, 2020

В ходе демонстрации в городе произошли стычки протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщил корреспондент ТАСС, представители радикальной группировки в центре города начали забрасывать полицию камнями, а также подожгли скутер. Полицейские, в свою очередь, начали оттеснять демонстрантов.

По маршруту движения протестующих выставлены полицейские автобусы и водометы. Шествие протестующих также сопровождают усиленные отряды полиции.

Корреспондент RT в Париже Шарлотта Дубенски рассказала, что на протестную акцию в субботу вышли порядка одной-двух тысяч человек.

«Они шествуют от площади Шатле вплоть до площади Республики. На данный момент, кажется, есть некоторая напряжённость, но здесь в огромных количествах присутствуют силы правопорядка. И, что весьма любопытно, недовольство в связи с тем, что происходит во французском правительстве (вокруг двух законопроектов. — RT), выражают не только протестующие — сейчас недовольны ещё и сотрудники полиции», — рассказала она.

Позже, когда колонна манифестантов прибыла на площадь Республики, начались беспорядки. По данным СМИ, некоторые протестующие начали бросать в сторону силовиков петарды, бутылки и шумовые гранаты. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водомёты.

Манифестации против законопроекта «О глобальной безопасности» прошли также в ряде других крупных городов, в частности, в Бордо, Дижоне, Страсбурге и Лилле. В Лионе полиция также применила слезоточивый газ против митингующих, попытавшихся устроить беспорядки в городе.

Напомним, массовые протесты во Франции начались после того, как Национальное собрание страны приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности». Документ наделяет сотрудников правоохранительных органов страны рядом полномочий, в том числе позволяет полиции просматривать камеры видеонаблюдения, расположенные в непосредственной близости от торговых точек, а также камеры, принадлежащие арендодателям, что, по мнению французских властей, позволит бороться с «незаконным занятием мест общего пользования в многоквартирных домах». Кроме того, отдельные агенты госкомпаний будут иметь доступ к видеонаблюдению за магистралями общего пользования.

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Однако, вместе с тем статья 24 законопроекта предполагает, что за размещение со злым умыслом изображения силовиков, которое позволит установить их личность, предусматривается наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере €45 тыс. Противники законопроекта восприняли эту инициативу как нарушение свободы СМИ и начали выходить на демонстрации, которые в большинство случаев перерастали в беспорядки.

В прошлую субботу, 5 декабря, согласно данным МВД страны, во время акций протеста, пострадали около 70 сотрудников сил правопорядка. 95 манифестантов, участвовавших в беспорядках, были задержаны. Тогда участники митинга бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и петарды, а также подожгли несколько автомобилей. Кроме того, демонстранты громили витрины на улицах города, строили баррикады и пытались вывести из строя камеры наружного наблюдения. В свою очередь, полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен тогда осудил акты вандализма, отметив в Twitter, что «погромщики громят Республику».

Власти страны уже объявили, что отзывают 24-ю статью на пересмотр с тем, чтобы изменить её содержание, однако демонстранты настаивают на полном изъятии статьи из текста документа.

Стоит отметить, что протестам во Франции предшествовали случаи применения насилия со стороны полицейских. Один из инцидентов произошёл в центре Парижа. На видео с камеры наблюдения, опубликованном французскими СМИ, видно, как полицейские избивают темнокожего продюсера Мишеля Зеклера. По данным СМИ, мужчина пытался скрыться от правоохранителей в своей студии, чтобы избежать штрафа за отсутствие маски на лице. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, вынудив президента страны Эммануэля Макрона отреагировать на него с осуждением действий правоохранителей.

Позже Макрон в интервью изданию Brut заявил, что в январе будет открыта специальная интернет-платформа для размещения жалоб на деятельность сил правопорядка и факты дискриминации.