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Задержаны агенты украинских спецслужб, руководитель которых причастен к убийству Захарченко

26 июня 2019, 14:54  •  95 • В России

Правоохранители ДНР задержали в Донецке группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств Республики. Символично, что это случилось в день рождения первого главы ДНР Александра Захарченко, сегодня ему исполнилось бы 43 года.

- Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства, — сказали в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

По данным МВД, в общей сложности задержано три человека: член радикальной группировки «Правый сектор» (запрещенной в РФ организации) по имени Сергей, воевавший в Донбассе на стороне Киева бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Виктор и киевлянка Наталья.

Отмечается, что в задачи группы входили ликвидация руководителей силовых органов ДНР, закладка взрывчатки, фотофиксация военных, административных и инфраструктурных объектов в Республике. В качестве наблюдательных точек использовались квартиры дончан, выехавших на территорию Украины.

Потрясает цинизм, с которым обставлялись дела: самовольно забирались в квартиры ничего не подозревающих людей, которые выезжали в это время на Украину. Хозяева в принудительном порядке задерживались там по ложным обвинениям в сепаратизме, а в это время в их квартирах хозяйничали преступники.

В Донецке задержаны агенты СБУ, готовившие теракт.

В результате следственных мероприятий у фигурантов было изъято оружие и боеприпасы. В частности, обнаружена снайперская винтовка Savage американского производства, патроны к ней и гранаты.

- За попытками проведения террористических актов на территории государства стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое было создано при активном участии ЦРУ США. Силовики стажировались в Америке и там постигали науку проведения терактов на территории других государств, — добавили в ведомстве.

Следствием установлен один из непосредственных руководителей группы – Андрей Байдала с позывным «Швед» - агент также 5-го Управления департамента контрразведки

- Именно он отдавал приказ совершать убийства на территории ДНР, — резюмировали в МВД ДНР.

И именно он причастен к убийству Захарченко. Упоминаются также и представители украинских спецслужб Владислав Долговяз и Андрей Мушта.

Первый Глава Донецкой Народной Республики погиб 31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка. В тот момент, когда Александр Владимирович заходил в заведение, сработало взрывное устройство. Вместе с ним погиб телохранитель. Пострадали 11 человек.

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