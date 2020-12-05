Задержаны 64 человека: как проходят протесты во Франции

В Париже проходит акция протеста против законопроекта «О глобальной безопасности», которая переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Участники митинга бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и петарды, громили витрины и строили баррикады. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным МВД страны, в ходе демонстрации были задержаны 64 человека.

В Париже в ходе прошедшей в субботу акции протеста были задержаны 64 человека. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

В ходе демонстрации против одной из статей законопроекта «О глобальной безопасности» произошли столкновения протестующих с полицией. Участники митинга бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и петарды, а также подожгли несколько автомобилей. В свою очередь полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

Согласно сообщениям Sputnik France и РИА Новости, демонстранты громили витрины на улицах города, строили баррикады и пытались вывести из строя камеры наружного наблюдения. Колонна протестующих вышла с площади Порт-де-Лила и направилась в направлении площади Республики.

Акции протеста прошли также в ряде других французских городов, в частности в Бордо, Лилле, Страсбурге.

Reuters

© Gonzalo Fuentes

Напомним, 24 ноября Национальным собранием Франции был принят в первом чтении Законопроект «О глобальной безопасности». Документ наделяет сотрудников правоохранительных органов страны рядом полномочий, в том числе позволяет полиции просматривать камеры видеонаблюдения, расположенные в непосредственной близости от торговых точек, а также камеры, принадлежащие арендодателям, что, по мнению французских властей позволит бороться с «незаконным занятием мест общего пользования в многоквартирных домах». Кроме того, отдельные агенты госкомпаний будут иметь доступ к видеонаблюдению за магистралями общего пользования.

Вместе с тем, статья 24 предполагает, что за размещение со злым умыслом изображения силовиков, которое позволит установить их личность, предусматривается наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере €45 тыс. Противники законопроекта восприняли эту инициативу как нарушение свободы СМИ. После этого в стране начались массовые протесты, которые также сопровождались беспорядками.

Вскоре после демонстраций глава МВД Жеральд Дарманен заявил, что сформировал парламентскую комиссию, которая должна будет переписать вызвавшую резонанс статью законопроекта.

Председатель Национальной федерации союзов молодых юристов Катлин Мода в разговоре с RT France высказала мнение, что действие указанного законопроекта направлено исключительно против одной стороны.

«Все наши сомнения и несогласие, которое мы озвучивали с самого начала обсуждений в Национальной ассамблее, никоим образом не были услышаны, поскольку в данный момент текст этого законопроекта, как бы его не переписывали, означает, что журналист или кто бы то ни было, решивший записать на видео, чтобы проинформировать общество, поведение полицейских, будет автоматически расцениваться как угроза общественному порядку», — пояснила она.

Генеральный секретарь Национального профсоюза журналистов Эмманюэль Вир в беседе с RT France отметил, что законопроект «разорвал узы доверия» между гражданами страны и сотрудниками правоохранительных органов.

«У меня есть реакции европейских профсоюзов журналистов, у меня есть реакции наших коллег, которые не понимают ситуацию с поддержанием правопорядка во Франции... Узы доверия разорваны одновременно между журналистами и властями, органами правопорядка, а также, к большому сожалению, между гражданами и органами правопорядка. И эти узы нужно восстановить», — подчеркнул он.

Также в день протестов сообщалось о запрете RT France давать прямые трансляции на YouTube.

Ранее глава МВД страны сообщал, что в ходе манифестаций, которые прошли в стране неделю назад, 98 полицейских и жандармов получили ранения. По информации ведомства, тогда в акции по всей стране приняли участие более 130 тыс. человек. В свою очередь организаторы митингов заявили, что на улицы вышли более 500 тыс. человек.

В Париже 46 протестующих были задержаны, в том числе за ношение запрещённого оружия и применение силы в отношении сотрудников полиции. В ходе прошлой демонстрации часть протестующих в масках также стали сооружать баррикады, бросать в полицейских петарды и камни. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.