Задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников: НАК отчитался об антитеррористических операциях в 2019 году

За прошедший год российским силовикам удалось предотвратить 34 террористических акта, задержать 41 главаря террористов и пресечь деятельность 83 подпольных мастерских по производству и переделке оружия, сообщили в НАК. В ведомстве уточнили, что за последние пять лет число преступлений террористической направленности в России сократилось в девять раз. При этом одним из главных способов распространения экстремистской информации является интернет, а одной из основных целей вербовщиков — молодёжь.

Сотрудникам МВД, ФСБ и Росгвардии в 2019 году удалось задержать 41 главаря террористов и 241 рядового боевика. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита. В том числе девять главарей. Задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов», — сказал он.

Кроме того, силовики пресекли деятельность 78 ячеек запрещённых организаций, члены которых «планировали совершение террористических актов на объектах социальной сферы и нападения на сотрудников государственных силовых структур».

Правоохранители также раскрыли и ликвидировали подпольные мастерские по изготовлению оружия.

«Силами МВД, ФСБ, Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия. Из незаконного оборота изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, которые злоумышленники планировали использовать при реализации своих преступных замыслов», — добавил Кулягин.

Таким образом, по его словам, силовым структурам удалось предотвратить на стадии подготовки «57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта».

Радикализм и интернет

Официальный представитель НАК Андрей Пржездомский, со своей стороны, сообщил об опасности экстремистской информации, размещённой в интернете.

«Отмечается рост саморадикализации, когда без видимого внешнего воздействия молодые люди получают информацию из интернета и начинают преступную деятельность. И наша задача — выявление таких настроений среди подростков», — подчеркнул Пржездомский.

Так, в Казани был выявлен школьник, который планировал убийство одноклассников. Он даже снял ролик о якобы уже совершённом преступлении. Подростка перевели на домашнее обучение и установили над ним полный контроль. Такие же меры были применены в отношении студентки первого курса, которая изучала «Азбуку домашнего террориста» и тоже рассматривала возможность убить одноклассников.

По словам Пржездомского, молодёжь находится в зоне внимания вербовщиков. При этом, как отметил в ходе пресс-конференции Кулягин, в первую очередь вербовщики обращают внимание на приверженцев ислама. Кроме того, нередко в незаконную деятельность вовлекаются те, кто уже отбыл наказание за преступления террористической направленности.

По оценке Пржездомского, нужно оградить молодёжь от пропаганды экстремизма в сети.

«Безусловно, террористический и экстремистский контент в сети нужно закрывать — пресекать его циркуляцию, чтобы молодые люди не видели его, и привлекать к ответственности тех, кто это размещает», — сказал официальный представитель НАК.

Пржездомский также отметил необходимость замещения экстремистского контента позитивным.

Профилактика терроризма

По данным НАК, за последние пять лет число преступлений террористической направленности в России существенно снизилось. Речь идёт не только о терактах и захвате заложников, но и о подготовке подобных преступлений, вербовке людей в экстремистские организации, публичных призывах к терроризму.

«С 2015 по 2019 год их количество сократилось в девять раз», — заявил первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин.

При этом важную роль в борьбе с террористической идеологией сыграли СМИ.

«Об этом наглядно свидетельствуют созданные журналистами качественные документальные фильмы, серии репортажей, посвящённые антитеррористической тематике. Такая работа журналистского сообщества по предупреждению и профилактике терроризма представляется очень важной, и её необходимо продолжать и поддерживать», — подчеркнул Кулягин.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что в качестве профилактических мер создаётся и распространяется контент антитеррористического характера в СМИ и интернете. По его словам в первой половине 2019 года было опубликовано более 75 тыс. материалов, в том числе около 400 видеосюжетов с участием лиц, которые отказались от террористической деятельности. Кроме того, по данным НАК, на конец 2019 года в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019—2023 годы было «проведено более 12 тыс. адресных профилактических мероприятий с лицами, подверженными воздействию террористической пропаганды, около 14 тыс. мероприятий с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений, около 35 тыс. мероприятий с трудовыми мигрантами».