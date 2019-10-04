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«Задержаны 152 человека»: за восемь месяцев 2019 года предотвращены теракты в четырёх городах ЦФО

04 октября 2019, 21:24  •  72 • В России
С января по август 2019 года сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракты в четырёх городах Центрального федерального округа РФ — Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, добавив, что задержаны 152 человека, причастных к террористической деятельности. Он также выразил обеспокоенность ростом вовлечённости мигрантов в работу экстремистских организаций и акцентировал внимание на проблеме недостаточной защищённости мест массового скопления людей.
 
Оперативным штабом в Саратовской области проведены плановые антитеррористические учения © НАК
 

В пятницу, 4 сентября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провёл в Туле совещание с руководителями регионов Центрального федерального округа. В ходе встречи участники обсудили вопросы обеспечения безопасности в этом регионе, а также уделили внимание проблемам антитеррористической защищённости мест массового скопления людей.

Так, Патрушев сообщил, что с января по август 2019 года сотрудники правоохранительных органов предотвратили пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, которые преступники планировали организовать в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

«Задержаны 152 лица, причастных к террористической деятельности», — добавил Патрушев.

Наряду с этим секретарь Совбеза отметил, что число преступлений, совершённых мигрантами, остаётся «значительным». Кроме того, он выразил обеспокоенность ростом вовлечённости мигрантов в террористическую деятельность.

«На этом фоне особую опасность представляет экспансия на российскую территорию посредством миграции законспирированных ячеек международных экстремистских и террористических организаций», — отметил Патрушев.

В этой связи он призвал спецслужбы и руководителей регионов не снижать интенсивность работы по «декриминализации миграционной сферы».

Глава Совета безопасности также призвал региональные власти разных уровней и владельцев мест массового пребывания людей устранить недостатки антитеррористической защищённости этих объектов.

«В первом полугодии текущего года выявлено почти 13 тыс. нарушений требований антитеррористической защищённости», — пояснил секретарь Совбеза.

  • Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
  • © Алексей Куденко/РИА Новости

По его словам, в ЦФО 11% мест массового пребывания людей не смогли пройти соответствующее обследование и категорирование, при этом 22% не располагают паспортами безопасности. Наихудшая ситуация в этой сфере зафиксирована в Тверской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях.

Кроме того, около 300 образовательных учреждений во Владимирской и Рязанской областях не обеспечены охраной, тогда как во многих организациях соцсферы Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей остаётся низким уровень подготовки сотрудников к действиям при угрозе теракта.

«Не везде применяются современные информационно-коммуникационные технологии, не в полной мере соблюдаются требования по оборудованию инженерно-техническими средствами, отмечаются факты отсутствия на объектах систем оповещения и управления эвакуацией», — подчеркнул Патрушев.

Борьба с терроризмом

В сентябре в журнале «Полиция России», официальном издании российских правоохранителей, была опубликована статья начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майора полиции Олега Ильиных под названием «Не допустить ненависти и вражды».

В материале говорится о том, что в 2019 году сотрудники правоохранительных органов совместно с ФСБ выявили законспирированные ячейки террористической организации «Исламское государство»* в 17 регионах страны.

В общей сложности за первое полугодие выявлено 972 преступления террористического характера, что на 10% ниже показателей за аналогичный период 2018-го. Кроме того, за первые шесть месяцев 2019-го было выявлено 14 фактов «организации экстремистского сообщества» и 90 случаев деятельности таких групп.

Одними из последних действий российских правоохранителей по пресечению террористической деятельности стали операции в Кабардино-Балкарии и Ханты-Мансийском автономном округе.

В кабардинском Чегеме сотрудники ФСБ и МВД ликвидировали двоих боевиков, которые намеревались совершить теракты на территории республики. При обыске в их доме обнаружили самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям.

Вместе с тем в Нижневартовске бойцы СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре задержали трёх участников действующей ячейки ИГ. Они вели «запрещённую деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма».

У задержанных при обыске нашли экстремистскую литературу, изображения с текстами экстремистского содержания, а также боеприпасы, символику и флаг террористической организации.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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