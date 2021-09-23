Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
Главная / В России

«Задержаны 15 членов террористического сообщества»: в ФСБ рассказали о трёх спецоперациях в Свердловской области

23 сентября 2021, 13:00  •  122 • В России
В Свердловской области сотрудники ФСБ провели три спецоперации, задержав 15 членов террористического сообщества. В отношении пяти из них возбудили три уголовных дела, подозреваемых заключили под стражу. В отношении 10 иностранцев принято решение об их выдворении с запретом на въезд в Россию.
 
РИА Новости © Павел Лисицын
 

На территории Свердловской области сотрудниками Федеральной службы безопасности были проведены три спецоперации, в рамках которых были задержаны 15 членов террористического сообщества, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В результате проведённых в сентябре 2021 года трёх спецопераций при силовой поддержке подразделений специального назначения ФСБ России задержаны 15 членов террористического сообщества. В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 10 иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ФСБ, уголовные производства открыты по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нём»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.

«Из незаконного оборота изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой порядка 3 кг, которое участники ячейки изготовили самостоятельно в целях реализации своих преступных планов», — добавили в управлении ФСБ.

Согласно представленным данным, террористическое сообщество организовали двое уроженцев одной из стран Центральной Азии. С мая по сентябрь 2021 года они осуществляли систематическую пропаганду идей терроризма среди соотечественников. Впоследствии к сообществу присоединились трое иностранцев, приняв на себя обязанности по совершению на Среднем Урале террористических актов, в том числе посредством взрывов и вооружённых нападений на граждан России с использованием холодного оружия.

  • РИА Новости
  • © ЦОС ФСБ РФ

Накануне в ФСБ сообщили о пресечении деятельности «религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона» Все члены преступной группы были задержаны. Они занимались пропагандой идеологии международных террористических организаций и склонением трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности.

«Изъятые в ходе обысков вещественные доказательства подтверждают их контакты с главарями террористических структур в ближневосточном регионе, а также склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории Российской Федерации преступлений террористического характера», — говорилось в сообщении.

Случаи задержаний сторонников террористов в России

25 августа сотрудники ФСБ задержали 31 члена террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, которые находились в Москве, Якутске, Красноярском крае и Новосибирской области. Радикалы занимались финансированием боевиков, находящихся в Сирии, вербовали и переправляли туда рекрутов, а также призывали к совершению преступлений террористического характера. В их отношении были возбуждены уголовные дела.

18 августа сообщалось о задержании пятерых членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** в Крыму. Как указывали в ФСБ, они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и осуществляли вербовку местных мусульман в свои ряды.

29 июля в Тюмени была пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»***. В её состав входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации совершение терактов на объектах массового пребывания людей. При задержании злоумышленники оказали сопротивление и были ликвидированы.

22 июля в Ставропольском крае задержали семерых россиян — жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края — которые были членами экстремистского сообщества, которые планировали теракт на территории отдела полиции в Кисловодске.

15 июля в Москве силовики предотвратили совершение теракта, задержав гражданина РФ, который готовился взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





122
Источник
Похожие новости
22 сентября 2021, 14:05
«Всё-таки правосудие существует»: в Тверской области оправдали мужчину, который убил трёх человек, защищая семью
22 сентября 2021, 15:00
«За мужество, отвагу и самоотверженность»: Путин подписал указ о награждении полицейских, обезвредивших напавшего на вуз
22 сентября 2021, 07:40
«Подавление каналов управления»: как российская армия совершенствует способы борьбы с БПЛА
22 сентября 2021, 18:40
Совершал технический полёт: что известно о пропавшем с радаров Ан-26 в Хабаровске
21 сентября 2021, 16:05
Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: ЦИК завершила обработку протоколов на выборах в Госдуму
22 сентября 2021, 22:20
«Стану достойным гражданином»: герой публикации RT, усыновлённый американцами, получил российский паспорт
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам&qu...
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 00:15
"Напугать очередью? Чушь": Жителей Украины смутило покушение на Шефира
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2021, 17:15
Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
19 сентября 2021, 11:00
Украина поплатилась за слова Зеленского о "грязном российском газе"
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
19 сентября 2021, 00:55
"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США
17 сентября 2021, 07:40
Киев в панике: ООН «предала» Украину в борьбе с Россией
18 сентября 2021, 19:25
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие из Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.