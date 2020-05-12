Задержанный заключён под стражу: сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

В Тверской области сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт. В городе Кимры правоохранители задержали мужчину, причастного к подготовке поджогов зданий органов власти и вооружённых нападений на госслужащих. У него был найден пистолет с боеприпасами, три «коктейля Молотова», а также холодное оружие, средства связи и дневники, в которых была информация о готовящихся преступлениях. Как сообщили в ФСБ, подозреваемый уже арестован.

Во вторник, 12 мая, в городе Кимры Тверской области сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. В ходе операции был задержан один человек.

«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения», — сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

У мужчины был изъят травматический пистолет «ПМ», модернизированный в боевой аналог, самодельные боеприпасы к нему, а также три самодельных зажигательных устройства типа «коктейль Молотова». Кроме того, преступник при себе имел холодное оружие, средства связи и дневники, в которых была информация о планируемом преступлении.

В ФСБ также сообщили, что в отношении задержанного следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК России — «Приготовление к террористическому акту». Обвиняемый заключён под стражу.

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Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео, на котором зафиксировано задержание жителя Кимры. На кадрах оперативной съёмки можно увидеть момент захвата и самого преступника, лежащего на полу. Кроме того, в видео видна часть арсенала, изъятого у мужчины. Среди прочего оперативники демонстрируют нож, похожий на мачете.

Напомним, что на территории России в текущем году уже удалось предотвратить ряд террористических атак.

Так, 30 апреля в Екатеринбурге были нейтрализованы трое вооружённых боевиков. В ходе операции силовики вводили в городе и окрестностях режим контртеррористической операции (КТО). На предложение сдаться боевики открыли огонь, в результате перестрелки сотрудники спецназа ФСБ нейтрализовали злоумышленников. В доме, где укрывались преступники, были найдены самодельные взрывные устройства, а также оружие и боеприпасы.

По имеющимся данным, преступники были сторонниками запрещённой террористической организации «Исламское государство»* и готовились совершить «резонансные преступления террористической направленности».

В начале апреля, 4 числа, другого сторонника ИГ, планировавшего совершить теракт, ликвидировали в Мурманске. При попытке задержания боевик открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

За день до этого стало известно, что террористические атаки удалось предотвратить в Ставропольском крае и ХМАО.

В конце марта Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики задержали россиянина 1993 года рождения, в автомобиле которого обнаружили самодельную бомбу, а в телефоне — переписку с боевиками «Исламского государства». Взрывное устройство было начинено металлическими болтами и шурупами для усиления поражающего эффекта.

Кроме того, 20 марта сотрудники ФСБ сообщили о пресечении ячейки «Исламского государства», которая действовала на территории Крыма, Ростовской области и Республики Коми. Как стало известно, её участники создали межрегиональную сеть по сбору денежных средств для ИГ. В результате под видом благотворительной деятельности на счета террористов было перечислено около 2 млн рублей.

В начале марта текущего года Национальный антитеррористический комитет России подвёл итоги работы по противодействию терроризму в стране. По данным комитета, за 2019 год сотрудники органов безопасности задержали 41 главаря террористов, 241 рядового боевика и более 600 их пособников. Также удалось пресечь деятельность 78 ячеек запрещённых организаций, члены которых планировали теракты и нападения на сотрудников силовых структур.

За прошедший год сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия.

Ранее, в феврале, президент Владимир Путин отметил, что в 2019 году количество преступлений экстремистской направленности снизилось более чем в два раза. Однако глава государства подчеркнул, что это «не повод для самоуспокоения», напомнив, что на МВД лежит ответственность за сохранение стабильности в обществе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.