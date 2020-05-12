Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Силуанову дали совет в прямом эфире: "Перестаньте звонить в Вашингтон и спр...
Подарок русским к 9 мая от Эрдогана: Турецкие ракеты атаковали нашу базу Хм...
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его ...
Россия восстановила историческую справедливость, чем довела до истерики Польшу
Главная / В России

Задержанный заключён под стражу: сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

12 мая 2020, 17:50  •  151 • В России
В Тверской области сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт. В городе Кимры правоохранители задержали мужчину, причастного к подготовке поджогов зданий органов власти и вооружённых нападений на госслужащих. У него был найден пистолет с боеприпасами, три «коктейля Молотова», а также холодное оружие, средства связи и дневники, в которых была информация о готовящихся преступлениях. Как сообщили в ФСБ, подозреваемый уже арестован.
 
 

Во вторник, 12 мая, в городе Кимры Тверской области сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. В ходе операции был задержан один человек.

«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения», — сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

У мужчины был изъят травматический пистолет «ПМ», модернизированный в боевой аналог, самодельные боеприпасы к нему, а также три самодельных зажигательных устройства типа «коктейль Молотова». Кроме того, преступник при себе имел холодное оружие, средства связи и дневники, в которых была информация о планируемом преступлении.

В ФСБ также сообщили, что в отношении задержанного следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК России — «Приготовление к террористическому акту». Обвиняемый заключён под стражу.

  • © RT

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео, на котором зафиксировано задержание жителя Кимры. На кадрах оперативной съёмки можно увидеть момент захвата и самого преступника, лежащего на полу. Кроме того, в видео видна часть арсенала, изъятого у мужчины. Среди прочего оперативники демонстрируют нож, похожий на мачете.

Напомним, что на территории России в текущем году уже удалось предотвратить ряд террористических атак.

Так, 30 апреля в Екатеринбурге были нейтрализованы трое вооружённых боевиков. В ходе операции силовики вводили в городе и окрестностях режим контртеррористической операции (КТО). На предложение сдаться боевики открыли огонь, в результате перестрелки сотрудники спецназа ФСБ нейтрализовали злоумышленников. В доме, где укрывались преступники, были найдены самодельные взрывные устройства, а также оружие и боеприпасы.

По имеющимся данным, преступники были сторонниками запрещённой террористической организации «Исламское государство»* и готовились совершить «резонансные преступления террористической направленности».

В начале апреля, 4 числа, другого сторонника ИГ, планировавшего совершить теракт, ликвидировали в Мурманске. При попытке задержания боевик открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

За день до этого стало известно, что террористические атаки удалось предотвратить в Ставропольском крае и ХМАО.

В конце марта Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики задержали россиянина 1993 года рождения, в автомобиле которого обнаружили самодельную бомбу, а в телефоне — переписку с боевиками «Исламского государства». Взрывное устройство было начинено металлическими болтами и шурупами для усиления поражающего эффекта.

Кроме того, 20 марта сотрудники ФСБ сообщили о пресечении ячейки «Исламского государства», которая действовала на территории Крыма, Ростовской области и Республики Коми. Как стало известно, её участники создали межрегиональную сеть по сбору денежных средств для ИГ. В результате под видом благотворительной деятельности на счета террористов было перечислено около 2 млн рублей.

В начале марта текущего года Национальный антитеррористический комитет России подвёл итоги работы по противодействию терроризму в стране. По данным комитета, за 2019 год сотрудники органов безопасности задержали 41 главаря террористов, 241 рядового боевика и более 600 их пособников. Также удалось пресечь деятельность 78 ячеек запрещённых организаций, члены которых планировали теракты и нападения на сотрудников силовых структур.

За прошедший год сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия.

Ранее, в феврале, президент Владимир Путин отметил, что в 2019 году количество преступлений экстремистской направленности снизилось более чем в два раза. Однако глава государства подчеркнул, что это «не повод для самоуспокоения», напомнив, что на МВД лежит ответственность за сохранение стабильности в обществе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



151
Источник
Похожие новости
12 мая 2020, 16:20
«Муж принес с работы»: Дмитрий Песков и Татьяна Навка госпитализированы с коронавирусом
12 мая 2020, 15:20
Сечин показал Путину «нефтяной Восток»
12 мая 2020, 01:20
Особенности весеннего призыва-2020: Тест на вирус для призывника - за 15 минут
12 мая 2020, 07:50
Средства защиты: в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим
12 мая 2020, 14:50
«Держать в разряде угроз»: в США предложили ввести санкции против России за «нарушение прав человека»
12 мая 2020, 14:20
В Кремле не поддержали идею перенести голосование по Конституции
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 мая 2020, 03:55
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в очевидны...
12 мая 2020, 06:55
"Впервые выслушали в Киеве": Поклонская дала интервью журналисту с Украины
12 мая 2020, 11:55
Расстрелы на Майдане: вскрываются неприятные для Порошенко и Луценко факты
12 мая 2020, 08:55
Германия взбунтовалась против ЕС: Причину "скандала в европейском семействе"...
12 мая 2020, 01:55
Польскому проекту Baltic Pipe не перечеркнуть «Северный поток – 2»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2020, 10:28
Подобного никогда не было в истории. Какой сценарий сейчас реализуется. Валентин Катасонов
06 мая 2020, 02:10
Тайные послания Ротшильдов: разбираем знаменитые обложки "The Economist"
06 мая 2020, 10:10
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русским
07 мая 2020, 04:10
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
09 мая 2020, 00:10
Москва преподнесла подарок Лукашенко ко Дню Победы
08 мая 2020, 23:35
В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нации-жертвы», вы прикрываете свое сотрудничество с Гитлером
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.