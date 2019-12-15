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Задержанный за убийство Шеремета в квартире хранил "выпотрошенную" мину
15 декабря 2019, 22:09 • 89 • В мире
В квартире одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета обнаружили противопехотную мину. Однако боеприпас был "выпотрошен". Как отметил глава МВД Украины Арсен Аваков, с мины сняли крышку и, вероятно, доставали какие-то элементы.
В квартире одного из задержанных по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета обнаружили мину. Как рассказал глава украинского МВД Арсен Аваков, мина нашлась в квартире одного из фигурантов дела Андрея Антоненко.
При этом сам боеприпас находился в разобранном виде. Как отметил Аваков, с мины МОН-50 была снята крышка, а также изъяты некоторые детали.
Министр добавил, что обнаруженная часть мины составляет примерно половину "элемента того, из которого состояла бомба [взорвавшаяся в автомобиле] Шеремета".
Отмечается, что "выпотрошенная" мина также приобщена к уликам в расследовании.
Ранее украинские правоохранительные органы объявили о том, что выяснили, кто убил Шеремета.
Следствие подозревает пять человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Все пятеро - участники силовой операции в Донбассе, националисты. Следствие остановилось на одной версии преступления - убийство с целью дестабилизации социально-политической ситуации на Украине.
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