Задержанный в России подполковник Украины в отставке назвал имена организаторов терактов в Крыму

Киев готовил теракты в Крыму, рассказал задержанный в Брянской области подполковник Украины в отставке. Он назвал имена и фамилии людей, планировавших и руководивших диверсионной операцией на полуострове.

В России задержали подполковника Украины в отставке, который рассказал на допросе, как украинские диверсанты готовили теракты в Крыму в 2016 году. Видео допроса опубликовано на портале YouTube.

Украинский подполковник в отставке Георгий Абдыллаев задержан на границе Брянской области. В беседе с российскими правоохранителями он назвал имена организаторов терактов в Крыму, которые удалось предотвратить ФСБ в 2016 году. Речь идет о перестрелке в августе того года на российско-украинской границе возле Армянска. Тогда погибли сотрудник ФСБ и российский десантник. Часть украинских диверсантов задержали, однако некоторым удалось скрыться.

По словам Абдыллаева, эта группа готовила нападения на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Руководством и планированием этой операции занимались сотрудники спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александр Громов, Максим Шаповал и Кирилл Буданов. Громов является начальником отдела спецразведки и первым помощником полковника и главы спецрезерва Максима Шаповала. Буданов - сотрудник спецрезерва.