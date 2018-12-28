Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минобороны дало ответ "радетелям" за сохранение нацистского оружия
Xopoшие гены 3еленского
Гройсман назвал главные успехи правительства Украины в 2018 году
Стрелковое оружие и артиллерию переплавят в ступени храма Вооруженных сил России...
Главная / Политика

Задержанный капитан ВСУ использовал родственные связи, чтобы шпионить в пользу России - украинские СМИ

28 декабря 2018, 18:54  •  92 • Политика
Украинские информресурсы обнародовали фамилию и имя капитана первого ранга ВСУ, ранее задержанного украинскими властями в Николаевской области и обвиненного в шпионаже в пользу России. Задержанный офицер якобы добывал для российских спецслужб секретные сведения, используя родственные связи в военных кругах.
Так, утверждается, что имя задержанного - Юрий Ломако. До выхода в отставку он якобы был начальником 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения, который дислоцировался тогда и сейчас в Очакове, городе Николаевской области Украины.
Якобы Ломако получал информацию по бывшему месту службы в арсенале о количестве имеющегося там вооружения и боеприпасов. Эти сведения, настаивают в украинских СМИ, он затем передавал своим кураторам в российской разведке.
Кроме того, задержанный офицер использовал для получения доступа к секретной информации также родственные связи, которые имелись у него в 73-м Морском центре спецопераций. Там он получал информацию о действиях украинских армейцев в Донбассе. Эти сведения он также передавал в Главное разведывательное управление российского Генштаба в Севастополе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

92
Источник
Похожие новости
28 декабря 2018, 18:54
"Америка проиграла, наступает время России и Китая": эксперты о трех ошибках Дяди Сэма и новом мире
28 декабря 2018, 15:39
Москва и Лондон запустили процесс восстановления дипотношений после инцидента в Солсбери
28 декабря 2018, 18:54
Монархия – единственная форма правления, сохранившая идентичность русских – Малофеев

28 декабря 2018, 05:54
Трамп в разгар шатдауна вспомнил о твите Обамы семилетней давности
28 декабря 2018, 12:24
Защита от диверсантов, радикалов и контрабанды: Как работает заграждение на границе с Украиной
28 декабря 2018, 12:24
Из дома экс-президента Аргентины 12 часов выносили конфискованные картины
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — &...
28 декабря 2018, 12:24
″Їх треба потребляти″: Лолите припомнили ″клятых москалей-ворогив″
28 декабря 2018, 02:24
Стремительное сдерживание: названы предельные показатели скорости ракетного комплекса...
28 декабря 2018, 04:09
Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кре...
28 декабря 2018, 02:39
"Нафтогаз" под Новый год решил спасти украинский город от "холодомора&...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
27 декабря 2018, 03:54
Американские "невидимки" F-22 и F-35 стали "жертвами" явного упущения инженеров - эксперт
22 декабря 2018, 03:39
"Может отправить на дно весь флот США": Западные СМИ встревожились из-за фрегата России в Азовском море
23 декабря 2018, 18:39
"Бить будем сильно, но аккуратно!": Коротченко раскрыл планы России на случай войны с Украиной - видео
26 декабря 2018, 11:39
″Петро жестоко отомстит″: Гаспарян о шагах Порошенко после окончания военного положения
22 декабря 2018, 10:09
Потерявший активы в Крыму олигарх призвал украинцев "чуть-чуть потерпеть"
22 декабря 2018, 13:24
"Цэ остаточнэ прощевай": Гаспарян о позоре и предательстве ″Нафтогаза″
22 декабря 2018, 00:24
Иран оказал "ракетный приём" появившемуся в Персидском заливе авианосцу ВМС США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.