Задержанный капитан ВСУ использовал родственные связи, чтобы шпионить в пользу России - украинские СМИ

Украинские информресурсы обнародовали фамилию и имя капитана первого ранга ВСУ, ранее задержанного украинскими властями в Николаевской области и обвиненного в шпионаже в пользу России. Задержанный офицер якобы добывал для российских спецслужб секретные сведения, используя родственные связи в военных кругах.

Так, утверждается, что имя задержанного - Юрий Ломако. До выхода в отставку он якобы был начальником 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения, который дислоцировался тогда и сейчас в Очакове, городе Николаевской области Украины.

Якобы Ломако получал информацию по бывшему месту службы в арсенале о количестве имеющегося там вооружения и боеприпасов. Эти сведения, настаивают в украинских СМИ, он затем передавал своим кураторам в российской разведке.

Кроме того, задержанный офицер использовал для получения доступа к секретной информации также родственные связи, которые имелись у него в 73-м Морском центре спецопераций. Там он получал информацию о действиях украинских армейцев в Донбассе. Эти сведения он также передавал в Главное разведывательное управление российского Генштаба в Севастополе.