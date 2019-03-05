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Задержанный Афинами российский эксперт назвал себя заложником Украины
05 марта 2019, 13:54 • 137 • Политика
Задержанный Афинами по запросу Украины российский эксперт по нефти Евгений Калинин заявил, что взят Грецией в заложники в интересах Киева.
Напомним, о задержании Калинина в Греции по запросу Украины стало известно 2 марта. Гражданин России является специалистом в энергетической отрасли.
Как сообщил его адвокат Яннис Рахиотис, Калинин находился в стране в служебной командировке и был задержан греческими правоохранителями в аэропорту 28 февраля.
В пятницу в суде прошло слушание по его делу. Решением прокурора Калинин был отправлен под арест до получения официального запроса Украины на его экстрадицию.
Украинские власти обвиняют Евгения Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. Однако сам задержанный объяснил, что его преследуют за работу в компаниях, якобы контролировавшихся сторонниками бывшего президента Украины Виктора Януковича.
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