Задержанный Афинами российский эксперт назвал себя заложником Украины

Напомним, о задержании Калинина в Греции по запросу Украины стало известно 2 марта. Гражданин России является специалистом в энергетической отрасли.

Как сообщил его адвокат Яннис Рахиотис, Калинин находился в стране в служебной командировке и был задержан греческими правоохранителями в аэропорту 28 февраля.

В пятницу в суде прошло слушание по его делу. Решением прокурора Калинин был отправлен под арест до получения официального запроса Украины на его экстрадицию.

Украинские власти обвиняют Евгения Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. Однако сам задержанный объяснил, что его преследуют за работу в компаниях, якобы контролировавшихся сторонниками бывшего президента Украины Виктора Януковича.