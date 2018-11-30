Задержанных в Керченском проливе украинских моряков переводят в СИЗО Москвы

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Военнослужащих ВМС Украины, задержанных в районе Керченского пролива и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в один из СИЗО Москвы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

РИА Новости

«Командный состав переводят в Москву», — цитирует омбудсмена ТАСС. По её словам, их дела будет вести большая группа следователей. Ранее сообщалось, что трое пострадавших в ходе инцидента моряков выписаны из больницы. 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.