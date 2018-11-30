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Задержанных в Керченском проливе украинских моряков переводят в СИЗО Москвы
30 ноября 2018, 11:09 • 148 • Украина
Военнослужащих ВМС Украины, задержанных в районе Керченского пролива и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в один из СИЗО Москвы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.
РИА Новости
«Командный состав переводят в Москву», — цитирует омбудсмена ТАСС.
По её словам, их дела будет вести большая группа следователей.
Ранее сообщалось, что трое пострадавших в ходе инцидента моряков выписаны из больницы.
25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
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