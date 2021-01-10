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Задержанных у Капитолия русскоговорящих женщин ждёт суд. Но они уже на свободе
10 января 2021, 21:30 • 79 • В мире
Евгения и Кристина Малимон - русскоговорящие женщины, которых задержали у Капитолия, уже на свободе. Американские СМИ сообщают, что их ждёт суд.
Ранее стало известно, что возле здания конгресса в Вашингтоне были задержаны две русскоговорящие женщины. Пресса в США тут уже увидела в этом "влияние России", однако позже стало известно, что одна из задержанных на самом деле даже по-русски не говорит.
Кристину Малимон и её мать Евгению отпустили, пишет портал Oregon Public Broadcasting. Их ждёт суд, который запланирован на июнь. До этого времени женщины будут на свободе.
Обе женщины постоянно проживают в Орегоне. С предъявленными им обвинениями в нарушении комендантского часа они не согласились и вину не признали. Позднее выяснилось, что семья Малимон некоторое время назад приехала в США из Молдавии, поэтому старшее поколение владеет русским языком.
Беспорядки в США, из-за которых и был введён комендантский час, начались 6 января. В тот день конгресс утверждал итоги президентских выборов, прошедших 3 ноября. Согласно официальным данным, победу одержал представитель Демократической партии Джо Байден. Сторонники его конкурента Дональда Трампа атаковали Капитолий.
В ходе беспорядков была застрелена одна из протестующих. Погибли ещё три человека от "причин медицинского характера". Из-за полученных в ходе столкновений с протестующими травм скончался один сотрудник полиции, который нёс службу в Капитолии. Задержаны свыше полусотни активистов.
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