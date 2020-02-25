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Задержанных близ Крыма украинских браконьеров отпустили на свободу

25 февраля 2020, 22:09  •  28 • В России

Задержанных в Азовском море украинских моряков отпустили на свободу: закончился срок их ареста.

Напомним, 14 февраля сотрудники Погрануправления ФСБ задержали в Азовском море украинское судно. Рыбаки незаконно ловили камбалу близ Крыма. Успели поймать 300 экземпляров. На законные требования пограничников не отреагировали.

Керченский городской суд признал задержанных виновными в административном правонарушении - неповиновение требованию сотрудника погрануправления (часть 4 статьи 19.3 КоАП РФ). В качестве наказания им назначили арест на 10 суток.

Во вторник, 25 февраля, срок их пребывания под арестом истек. Поэтому капитан судна-нарушителя получил предписание следовать вместе со своим экипажем домой, к месту базирования.

- В настоящее время неблагоприятная погода не позволяет выйти в море. С улучшением гидрометеорологических условий Пограничное управление планирует осуществить сопровождение судна с гражданами Украины для обеспечения безопасности их перехода, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Республике Крым.

Кроме того, крымские пограничники пообещали передать украинской стороне материалы, подтверждающие факт браконьерства, чтобы уполномоченные органы незалежной смогли наказать нарушителей.

Через три дня после ареста моряков Министерство иностранных дел Украины вручило временному поверенному в делах Российской Федерации на Украине ноту протеста из-за задержания украинских рыбаков. От России потребовали немедленно освободить моряков и «вернуть весь рыболовецкий инвентарь».

Эксперты полагают, что Украина попытается сделать из браконьеров героев-политзаключенных.

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