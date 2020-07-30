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Задержанные россияне непричастны к событиям в Белоруссии - посол

30 июля 2020, 20:05  •  38 • Политика
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Представитель РФ отметил, что задержанные проезжали Республику транзитом
Россияне, задержанные в Белоруссии за мифические попытки "дестабилизации" ситуации в государстве, непричастны к общественно-политическим событиям в стране. Такое заявление сделал посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
По словам посла, задержанные граждане РФ направлялись транзитным путем в другое государство, откуда планировали возвратиться домой, однако опоздали на самолет из Минска. Согласно предварительным данным, задержанные могут быть сотрудниками частного охранного предприятия по безопасности энергоинфраструктуры и ресурсов за рубежом, но не в самой Белоруссии. А заявления СМИ о причастности россиян к внутренней повестке, отметил Мезенцев, безосновательны и призваны внести разлад в отношения братских народов.
Ранее местные СМИ сообщали, что под Минском арестовали неких "боевиков" из иностранной ЧВК. Одного из задержанных поймали на юге страны. Утверждалось, что речь идет о людях, которые прибыли в республику для "дестабилизации обстановки" во время предвыборной кампании в президенты. Позже Минск направил российскому МИД заявление о задержании 32 россиян, сообщает РИА "Новости".
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что в России отсутствует юридическое определение для такого понятия, как ЧВК, и Кремль не располагает информацией о подобного рода организациях.
Ранее стало известно, что Минск решил усилить контроль границ с Россией после задержания граждан РФ.

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