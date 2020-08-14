Задержанные под Минском россияне возвращены в Россию

Задержанные ранее на территории Белоруссии 32 российских гражданина возвращены в Россию. Еще один россиянин имеет также белорусское гражданство – он остался на территории республики.

Российские граждане, задержанные ранее на территории Белоруссии, возвращены в РФ. Соответствующая информация опубликована сегодня на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

Как следует из сообщения источника, госграницу Российской Федерации пересекли 32 из 33 задержанных российских граждан – в настоящее время они находятся на территории страны. Что же касается еще одного задержанного Минском гражданина, то у него, помимо российского, имеется также белорусское гражданство – он остался на территории республики, уточнили в ведомстве.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что передача задержанных россиян из Минска в Москву была совершена в строгом соответствии всем нормам международного права и национального законодательства РФ и Республики Беларусь.

Теперь компетентным российским органом предстоит продолжить работу для выяснения всех обстоятельств инцидента, участниками которого стали россияне. В настоящее время Москва ведет совместную работу с Минском для снятия необоснованных трактовок в отношении задержанных, добавили в посольстве РФ и Белоруссии, пишет BFM.ru

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно о задержании под Минском группы граждан РФ, которых власти республики назвали наемниками частной военной компании Вагнера. Задержанных обвинили в подготовке массовых беспорядков на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов. В отношении них возбудили дело о подготовке террористического акта.

В свою очередь, российские власти настаивали на возвращении указанных лиц на родину, указывая на то, что их вина не доказана. В Москве также пояснили, что задержанные являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они задержались на территории Белоруссии из-за опоздания на самолет – группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, заверили в России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в достоверности российской версии, назвав ее враньем, и высказал предположение о том, что граждане России планировали дестабилизировать обстановку в государстве.

Позднее главы РФ и Белоруссии в ходе проведенного телефонного разговора обменялись мнениями о случившемся, после чего в Кремле заявили об уверенности, что инцидент будет урегулирован «в духе понимания, характерного для сотрудничества двух стран». В пресс-службе белорусского президента сообщили о достигнутой договоренности с Москвой выяснить достоверные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности в соответствии с законом.