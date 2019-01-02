Задержанного за шпионаж в Москве американского морпеха увольняли армии США за воровство — СМИ

Американского морпеха Пола Уилана, задержанного ФСБ в Москве за шпионаж, увольняли из армии США за воровство, выяснили СМИ. Это произошло после того, как Уилан принял участие в военной миссии в Ираке.

Американский морпех Пол Уилан, задержанный в конце 2018 года в Москве сотрудниками ФСБ по обвинению в шпионаже, регулярно бывал в России, начиная с 2007 года, утверждает The Washington Post.

По данным издания, Уилан поступил в армию США в 1994 году и быстро продвигался по карьерной лестнице. Он дважды побывал с военными миссиями в Ираке в 2004 и 2006 годах, а в 2008 году был уволен, поскольку его признали виновным в нескольких случаях воровства, сообщает СМИ со ссылкой на собственные источники.

Российские знакомые бывшего морпеха отзываются о нем как о дружелюбном человеке, который "высоко ценил Россию" и неплохо знал русский язык. Предполагается, что в декабре 48-летний американец прилетел в Москву на свадьбу своего бывшего сослуживца. Мероприятие состоялось в престижном отеле в центре Москвы 28 декабря, в день задержания Уилана.

Семья предполагаемого шпиона опасается за его безопасность, подчеркивает The Washington Post.