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Задержанного за шпионаж в Москве американского морпеха увольняли армии США за воровство — СМИ

02 января 2019, 12:39  •  82 • Политика
Американского морпеха Пола Уилана, задержанного ФСБ в Москве за шпионаж, увольняли из армии США за воровство, выяснили СМИ. Это произошло после того, как Уилан принял участие в военной миссии в Ираке.
Американский морпех Пол Уилан, задержанный в конце 2018 года в Москве сотрудниками ФСБ по обвинению в шпионаже, регулярно бывал в России, начиная с 2007 года, утверждает The Washington Post.
По данным издания, Уилан поступил в армию США в 1994 году и быстро продвигался по карьерной лестнице. Он дважды побывал с военными миссиями в Ираке в 2004 и 2006 годах, а в 2008 году был уволен, поскольку его признали виновным в нескольких случаях воровства, сообщает СМИ со ссылкой на собственные источники.
Российские знакомые бывшего морпеха отзываются о нем как о дружелюбном человеке, который "высоко ценил Россию" и неплохо знал русский язык. Предполагается, что в декабре 48-летний американец прилетел в Москву на свадьбу своего бывшего сослуживца. Мероприятие состоялось в престижном отеле в центре Москвы 28 декабря, в день задержания Уилана.
Семья предполагаемого шпиона опасается за его безопасность, подчеркивает The Washington Post.

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