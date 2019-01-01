Задержанного при попытке шпионажа морпеха США назвали "свадебным гостем"

Задержанный в пятницу в Москве по подозрению в шпионаже бывший морской пехотинец США Пол Уилан ездил в Россию, чтобы присутствовать на свадьбе в качестве гостя, заявил телекомпании CNN его брат Дэвид Уилан.

По его словам, семья отставника морпеха "глубоко обеспокоена" его благополучием и безопасностью. "Его невиновность несомненна. Мы верим, что его права будут соблюдены", - сказал Уилан.

По словам американца, семья Уилана узнала о его задержании лишь в понедельник. После этого они связались с представителями конгресса США, а также посольством и Госдепартаментом США.

Напомним, ранее в понедельник ФСБ России рассказала о задержании в Москве Уилана 28 декабря в ходе проведения шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило против гражданина США уголовное дело по статье 276 УК России ("Шпионаж"), наказание за который может предусматривать лишение свободы на срок до 20 лет.