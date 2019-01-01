Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Повышение МРОТ, индексация пенсий и увеличение НДС: какие изменения в законодате...
"Враньё, публичный обман": Ющенко раскритиковал предвыборные обещания ...
"Возьми и ляпни там чего-то": Топ чиновников, удививших всю Россию и о...
Шесть чёрных пакетов: СМИ раздобыли видео возможного выноса тела журналиста Хашк...
Главная / Политика

Задержанного при попытке шпионажа морпеха США назвали "свадебным гостем"

01 января 2019, 20:24  •  213 • Политика
Задержанный в пятницу в Москве по подозрению в шпионаже бывший морской пехотинец США Пол Уилан ездил в Россию, чтобы присутствовать на свадьбе в качестве гостя, заявил телекомпании CNN его брат Дэвид Уилан.
По его словам, семья отставника морпеха "глубоко обеспокоена" его благополучием и безопасностью. "Его невиновность несомненна. Мы верим, что его права будут соблюдены", - сказал Уилан.
По словам американца, семья Уилана узнала о его задержании лишь в понедельник. После этого они связались с представителями конгресса США, а также посольством и Госдепартаментом США.
Напомним, ранее в понедельник ФСБ России рассказала о задержании в Москве Уилана 28 декабря в ходе проведения шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило против гражданина США уголовное дело по статье 276 УК России ("Шпионаж"), наказание за который может предусматривать лишение свободы на срок до 20 лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

213
Источник
Похожие новости
01 января 2019, 07:24
"Иллюзий больше нет": Коротченко об итогах 2018 года в противостоянии США и России
01 января 2019, 04:09
"Возьми и ляпни там чего-то": Топ чиновников, удививших всю Россию и отдельно Путина
01 января 2019, 13:54
Стратегическое командование США пообещало "уронить" две бомбы на Таймс-сквер, а затем извинилось за это

01 января 2019, 07:24
"На этом спекулируют сотни тысяч жуликов": политолог расшифровал прогноз The Economist на 2019 год
01 января 2019, 13:54
"Выходим, но медленно": СМИ узнали об изменении планов Трампа в Сирии
01 января 2019, 17:09
Украинский комик Зеленский "подвинул" Порошенко в предновогоднем эфире
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
31 декабря 2018, 08:39
"Чемпионат в Саудовской Аравии - позор, за Крым - стыдно": российский чемпион мира по шахматам после победы
30 декабря 2018, 01:56
Куда деваются пропагандисты процветающей "ДHP"
28 декабря 2018, 05:54
В посольстве рассказали, в чём США обвиняют задержанную в Финляндии русскую девушку
26 декабря 2018, 19:39
Эксперты прокомментировали предложение затопить США, повернув Гольфстрим
26 декабря 2018, 21:24
Нетаньяху «сорвался с цепи» после вывода войск США из Сирии
30 декабря 2018, 03:24
"Всё! Украине конец!": В эфире Соловьёва заявили о единственном шаге для решения проблем с Киевом - видео
28 декабря 2018, 02:24
Стремительное сдерживание: названы предельные показатели скорости ракетного комплекса «Авангард»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.