Задержанное российскими пограничниками украинское рыболовецкое судно и его экипаж доставлены на территорию Крыма

Пограничный сторожевой корабль «Аметист» Погрануправления ФСБ России по Республике Крым 4-го мая западнее мыса Тарханкут в акватории Чёрного моря задержал украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041». Сообщается, что российские пограничники пресекли незаконный промысел камбалы-калкан, который украинские рыбаки осуществляли сетями в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

- В ходе проверочных мероприятий незаконные орудия лова – несколько километров сетей – изъяты, судно и экипаж (пять граждан Украины) доставлены на территорию Республики Крым для проведения процессуальных действий, - рассказали в пресс-службе Погрануправления.

Безусловно, очень многие сейчас подумали, что это прилетела «ответка» за «Норд», моряки которого продолжают незаконно удерживаться спецслужбами Украины. Но, скорее всего, ошибутся. Задержание проводилось действительно в рамках борьбы с браконьерами. Украинские рыбаки в этом похожи на японских, которых абсолютно не заботит сохранность и воспроизводство морских ресурсов в водах чужих государств. Только с начала этого года украинскими рыбаками-браконьерами в Черном море истреблены более 70 краснокнижных дельфинов, промысел которых полностью запрещен.

Ситуация с «Нордом» не подходит к этому случаю и потому, что украинские пограничники, задерживая российский траулер, грубо нарушили договор между Украиной и Россией, согласно которому Азовское море является зоной совместной деятельности, и на него не распространяются положения об исключительной экономической зоне, а лов рыбы разрешен даже в территориальных водах соседнего государства для обеих сторон. А вот браконьеров из Незалежной задержали на совершенно законных основаниях.

А вот дальше ситуация может развиваться уже в различных направлениях. После того, как украинским рыбакам придется ответить за браконьерство, может прийти черед и «ответного хода» по делу о захвате российского судна «Норд». Чем больше удастся сформировать «обменный фонд» из украинских браконьеров и их рыболовецких судов, тем больше шансов вернуть угнанных на Украину россиян. Тем более, что, как уже отмечалось, наши пограничники начали проверять и досматривать все суда идущие в украинские порты и из них, что уже вызвало массу недовольства в Киеве.

Отпускать украинских браконьеров вместе с судном стало бы огромной ошибкой, поскольку нынешние украинские власти понимают исключительно язык силы.

Ну так ведь сами напросились.