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Задержанная в Иране Юлия Юзик вылетела из Тегерана в Москву
10 октября 2019, 14:09 • 92 • Политика
Благодаря дипломатическим усилиям МИД России и российского диппредставительства в Тегеране иранские власти приняли решение об освобождении ранее задержанной Юлии Юзик. Российская журналистка уже вылетела в Москву.
Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства в Иране. По словам пресс-атташе Андрея Ганенко, Юзик чувствует себя нормально, несмотря на несколько дней, проведенных в иранской тюрьме, пишет РИА Новости.
Напомним, российская журналистка Юлия Юзик, известная как поклонница Джохара Дудаева и "Правого сектора" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), была задержана сразу по прилету в Иран якобы по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами.
По другим данным, задержание произошло уже ночью: сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции якобы выломали дверь в ее гостиничный номер и увезли журналистку из гостиницы.
Вслед за этим на беседу в МИД России был вызван посол Ирана Мехди Санаи, после чего иранская сторона заявила, что в скором времени Юлию отпустят.
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