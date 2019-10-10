Задержанная в Иране Юлия Юзик вылетела из Тегерана в Москву

Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства в Иране. По словам пресс-атташе Андрея Ганенко, Юзик чувствует себя нормально, несмотря на несколько дней, проведенных в иранской тюрьме, пишет РИА Новости.

Напомним, российская журналистка Юлия Юзик, известная как поклонница Джохара Дудаева и "Правого сектора" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), была задержана сразу по прилету в Иран якобы по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

По другим данным, задержание произошло уже ночью: сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции якобы выломали дверь в ее гостиничный номер и увезли журналистку из гостиницы.

Вслед за этим на беседу в МИД России был вызван посол Ирана Мехди Санаи, после чего иранская сторона заявила, что в скором времени Юлию отпустят.