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Задержанная поляками "суперженщина" грозится выйти на свободу: "Буду в Петербурге через неделю"
23 августа 2019, 05:54 • 69 • Политика
Разыскиваемая 20 лет "суперженщина" из России была задержана в Польше, но планирует уже через неделю выйти на свободу и вернуться в Петербург.
В Финляндии близится к завершению дело "суперженщины" из Петербурга, которую искали 20 лет и даже внесли в топ-10 самых разыскиваемых Интерполом преступников. Роковую красотку задержали в Польше по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере.
Речь идёт о 51-летней уроженке Краснодарского края Светлане Демиденко, также известной как финская предпринимательница Стелла Хютти, она же петербурженка Ева Виктория Амбер. За 13 эпизодов неуплаты налогов в особо крупном размере в Финляндии ей грозит почти два года условного заключения.
Сама "суперженщина", как она называет себя в соцсетях, нисколько не беспокоится по поводу своего задержания и ареста. По её словам, через неделю она уже будет в Петербурге.
Напомним, что эта женщина находилась в топ-10 разыскиваемых Интерполом преступников. Вместе с ней в десятку входили, торговцы оружием и наркотиками, убийцы, педофилы и другие опасные преступники. При этом за всё время розыска бизнесвумен не только не скрывалась, но и активно рассказывала о своём времяпрепровождении в соцсетях.
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