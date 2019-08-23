Задержанная поляками "суперженщина" грозится выйти на свободу: "Буду в Петербурге через неделю"

В Финляндии близится к завершению дело "суперженщины" из Петербурга, которую искали 20 лет и даже внесли в топ-10 самых разыскиваемых Интерполом преступников. Роковую красотку задержали в Польше по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере.

Речь идёт о 51-летней уроженке Краснодарского края Светлане Демиденко, также известной как финская предпринимательница Стелла Хютти, она же петербурженка Ева Виктория Амбер. За 13 эпизодов неуплаты налогов в особо крупном размере в Финляндии ей грозит почти два года условного заключения.

Сама "суперженщина", как она называет себя в соцсетях, нисколько не беспокоится по поводу своего задержания и ареста. По её словам, через неделю она уже будет в Петербурге.

"Я буду в Петербурге через неделю. Всё разрешилось, всё великолепно", - заверила бизнесвумен в комментарии "Фонтанке".

Напомним, что эта женщина находилась в топ-10 разыскиваемых Интерполом преступников. Вместе с ней в десятку входили, торговцы оружием и наркотиками, убийцы, педофилы и другие опасные преступники. При этом за всё время розыска бизнесвумен не только не скрывалась, но и активно рассказывала о своём времяпрепровождении в соцсетях.